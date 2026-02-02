Беспорядки в Турине: пострадали более 100 полицейских

Особый резонанс в Италии вызвало избиение протестующими одного из полицейских. Толпа митингующих окружила его и начала жестко избивать, в том числе палками и строительными инструментами.

Премьер-министр страны Джорджа Мелони вылетела на выходных в город Турин, где посетила в больнице избитого полицейского.

Мелони назвала инциденты неприемлемыми и «нападением на государство».

— Когда бьешь кого-то молотком, ты делаешь это, зная, что последствия могут быть очень и очень серьезными. Это не протест, это не столкновение. Это называется покушением на убийство, — отметила итальянский премьер-министр.

Напомним, что протест против планов властей по сносу социального центра в Турине с участием 15 тысяч человек перерос в столкновения. В ходе манифестации звучали антиправительственные лозунги, призывы в поддержку Палестины.

В определенный момент манифестанты стали поджигать мусорные контейнеры, взрывать петарды, закидывать полицейских камнями. Им был оказан отпор с применением водометов.

Ранее сообщалось, что в беспорядках пострадали более 30 полицейских, несколько человек арестованы.

