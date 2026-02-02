Протестующие в Италии избили полицейского: Джорджа Мелони резко осудила инцидент

На манифестацию прибыли от 15 до 20 тысяч участников из разных регионов Италии и зарубежья (включая Францию).

Участники акции протестовали против сноса здания социального центра Askatasuna. Как пишут региональные издание, этот центр — один из старейших и наиболее известных социальных центров левого и анархистского движения в стране.

В декабре 2025 года здание на улице Corso Regina Margherita было освобождено силами правопорядка. В ходе рейда были выселены местные активисты левого толка.

Изначально марш в субботу проходил мирно, однако к вечеру группа радикально настроенных демонстрантов (в основном в масках и касках) откололась от основной колонны и направилась к бывшему зданию центра и близлежащему университетскому кампусу Einaudi.

Участники забрасывали полицию петардами, бомбами-самоделками, камнями и бутылками с зажигательной смесью. В ответ силы правопорядка применили слезоточивый газ, водомёты и провели несколько атакующих действий.

Особенно тяжёлым стало нападение на 29-летнего полицейского Алессандро Калисту из отряда мобильной полиции Падуи: он был окружён, сбит с ног, получил множественные удары кулаками, ногами и, по некоторым данным, молотком (в том числе по бедру, рана зашита).

Вице-премьер-министр, глава МИД Италии Антонио Таяни высказал осуждение участникам нападения на полицейкого.

— Я возмущен этими кадрами из Турина. Как можно нападать на кого-либо с молотком? Особенно на полицейского при исполнении служебных обязанностей. Это дети из богатых семей, хулиганы и трусы из местных общин. Я поддерживаю всех сотрудников правоохранительных органов, тех, кто с огромными жертвами и чувством долга представляет государство и его институты, — написал в соцсетях представитель правительства.

По последним сведениям на утро 1 февраля, задержаны как минимум 10 человек, из них двое помещены под стражу (включая жителя Турина), трое (в том числе молодые женщины) отпущены под подписку о невыезде с предъявлением обвинений. Общее число раненых полицейских — 31.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони резко осудила инцидент, заявив: «Это не протест и не диссидентство, а прямые агрессивные действия против государства».

1 февраля она прибыла в Турин, где встретилась с сотрудниками полиции и лично посетила в больнице Molinette раненого Алессандро Калисту. Президент Серджо Маттарелла выразил солидарность министру внутренних дел Маттео Пьянтедоси.

