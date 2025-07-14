Беспорядки на юге Испании: есть задержанные и пострадавшие

Гражданская гвардия обеспечивает правопорядок, сообщила газета La Verdad со ссылкой на источники.

— Скопление людей было похоже на столкновение двух лагерей, между которыми гражданская гвардия постоянно создавала барьер, чтобы предотвратить бойню и серьезные травмы, — прокомментировала инцидент представитель правительства Мариола Гевару.

По информации газеты, после нападения на местного жителя, радикалы устроили охоту на мигрантов, пытаясь найти их по местам проживания. Это вызвало ответную реакцию со стороны группы мигрантов, в результате чего начались столкновения. Есть задержанные и пострадавшие.

Гевару обратилась к Валенсии с просьбой о введении подразделения Гражданской гвардии Испании по борьбе с беспорядками. По ее словам, каждая улица Торре-Пачеко патрулируется силами безопасности, ведется расследование инцидента.

Специально для Kazinform предоставлено партнерским агентством ТАСС.

Ранее в Испании прошли «антитуристские» демонстрации в таких популярных туристических местах, как Барселона, Сан-Себастьян, Валенсия и Балеарский остров Майорка.