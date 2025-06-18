Госдеп США сделал заявление на фоне «антитуристических» протестов в Испании и Италии

Посольство США в Испании выдало предупреждение в преддверии «антитуристских» демонстраций, а также «дополнительных протестов, связанных с конфликтом на Ближнем Востоке», которые пройдут по всей стране в воскресенье, в том числе в таких популярных туристических местах, как Барселона, Сан-Себастьян, Валенсия и Балеарский остров Майорка.

На Майорке, у побережья восточной Испании, демонстранты прошли маршем по улицам столицы Пальма-де-Майорка и применили против туристов водяные пистолеты, протестуя против чрезмерного потока туристов и резкого роста стоимости жизни на местном уровне, что является постоянной проблемой.

Протестующие также собрались в столице Португалии Лиссабоне и в таких итальянских городах, как Милан и Венеция. Некоторые держали плакаты с надписями вроде «Лиссабон против туристификации» и «Когда вы приходите, мне нужно уйти».

Почему происходят антитуристические протесты?

За прошедшие годы многие жители были вынуждены покинуть популярные у туристов места, особенно в связи с ростом числа квартир, сдаваемых в краткосрочную аренду для приезжих.

Рост туризма также способствовал появлению крупных туристических корпораций, вытеснивших малый бизнес.

Что делают страны Европы для решения этой проблемы?

По мере того, как местное недовольство туризмом распространяется, некоторые страны принимают меры против таких компаний, как Airbnb, гиганта в сфере краткосрочной аренды жилья, и взимают или повышают плату за доступ в определенные регионы.

Летом прошлого года местные власти Барселоны объявили, что к 2028 году отменят более 10 тысяч разрешений на краткосрочное проживание, а также увеличат ежедневный туристический налог для пассажиров круизных судов, находящихся в стране менее 12 часов.

Власти Помпеи вводят новые ежедневные лимиты посетителей для борьбы с чрезмерным туризмом. Венеция следует примеру Барселоны и Амстердама, вводя новую плату за въезд. Популярный итальянский город Венеция также начал взимать плату с туристов весной прошлого года в целях борьбы с чрезмерным туризмом.

Тем временем Помпеи начали ограничивать количество туристов, которые могут посетить объект Всемирного наследия ЮНЕСКО с ноября 2024 года, установив лимит в 20 тысяч человек в день.

Каковы рекомендации Госдепа США для своих туристов?

По данным Госдепартамента США, с мая в Италии и Испании действует 2-й уровень рекомендаций по поездкам «из-за терроризма и гражданских беспорядков», и путешественникам настоятельно рекомендуется «проявлять повышенную осторожность» во время визитов.

С марта в Португалии действует первый уровень туристической опасности: туристам рекомендуется соблюдать «обычные меры предосторожности» во время визита. США призывает американцев предпринимать следующие шаги при поездках в такие страны, как Италия и Испания:

Будьте внимательны к окружающей обстановке и бдительны в туристических зонах.

Избегайте больших скоплений людей и будьте осторожны, если вы неожиданно оказались в месте проведения большого собрания или акции протеста.

Проверьте местные СМИ на наличие последних новостей и обновлений.

Будьте готовы изменить свои планы.

Соблюдайте указания властей и знаки относительно перекрытий и объездов.

Не привлекайте к себе внимания.

Подготовьте план действий в чрезвычайных ситуациях. Следуйте контрольному списку путешественника Госдепартамента.

В начале этого месяца многотысячные демонстрации против правительства прошли в Мадриде.