Многотысячные демонстрации прошли в Мадриде

Организаторы митинга, оппозиционная Народная партия призывают немедленно организовать досрочные выборы.

Они, утверждают, что сумели собрать около ста тысяч человек. Оценки правительственных источников — вдвое меньше.

Оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы после утечки записей разговоров бывшего члена правящей Социалистической партии, в которых он обсуждал возможность выгодных сделок с бизнесменами в обмен на информацию полиции.

Оппозиционеры припомнили социалистам и договоренности об амнистии, заключенные ранее с каталонскими сепаратистами: Народная партия уже неоднократно организовывала акции протеста по этому поводу.

Ранее состоялось внеочередное заседание Совета национальной безопасности Испании под председательством Короля Филиппа VI.