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    23:49, 08 Июнь 2025 | GMT +5

    Многотысячные демонстрации прошли в Мадриде

    В центре Мадрида — многотысячная манифестация с призывом отправить в отставку действующее правительство Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.

    Многотысячные демонстрации проходят в Мадриде
    Фото: Народная партия Гран-Канарии

    Организаторы митинга, оппозиционная Народная партия призывают немедленно организовать досрочные выборы.

    Они, утверждают, что сумели собрать около ста тысяч человек. Оценки правительственных источников — вдвое меньше.

    Оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы после утечки записей разговоров бывшего члена правящей Социалистической партии, в которых он обсуждал возможность выгодных сделок с бизнесменами в обмен на информацию полиции.

    Оппозиционеры припомнили социалистам и договоренности об амнистии, заключенные ранее с каталонскими сепаратистами: Народная партия уже неоднократно организовывала акции протеста по этому поводу.

    Ранее состоялось внеочередное заседание Совета национальной безопасности Испании под председательством Короля Филиппа VI.

    Теги:
    Протесты в мире Политические партии Испания Мировые новости
    Наталья Мосунова
    Наталья Мосунова
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