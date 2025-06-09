Многотысячные демонстрации прошли в Мадриде
В центре Мадрида — многотысячная манифестация с призывом отправить в отставку действующее правительство Испании, передает агентство Kazinform со ссылкой на Euronews.
Организаторы митинга, оппозиционная Народная партия призывают немедленно организовать досрочные выборы.
Они, утверждают, что сумели собрать около ста тысяч человек. Оценки правительственных источников — вдвое меньше.
Оппозиционеры призвали сторонников выйти на улицы после утечки записей разговоров бывшего члена правящей Социалистической партии, в которых он обсуждал возможность выгодных сделок с бизнесменами в обмен на информацию полиции.
Оппозиционеры припомнили социалистам и договоренности об амнистии, заключенные ранее с каталонскими сепаратистами: Народная партия уже неоднократно организовывала акции протеста по этому поводу.
Ранее состоялось внеочередное заседание Совета национальной безопасности Испании под председательством Короля Филиппа VI.