Беспокойная миграция, выборы Президента и грядущие изменения в РК – обзор событий за неделю

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Темами № 1 в стране на минувшей неделе стали предстоящие выборы Президента и миграция иностранцев. За ситуацией, которая меняется практически ежедневно, следит весь Казахстан. О самых главных событиях в стране коротко – в обзорном материале корреспондента МИА «Казинформ».

В начале недели, когда стало понятно, что поток приезжающих из соседней России только растет, Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по актуальным вопросам миграции. Выступили министры всех заинтересованных ведомств. Премьер-Министр подчеркнул, что для недопущения социальной напряженности в регионах центральным и местным госорганам нужно усилить координацию действий. В частности, усилить работу по обеспечению правопорядка и безопасности, оказывать содействие по своевременной регистрации россиян и решению трудовых вопросов в соответствии с законодательством ЕАЭС, принять меры по стабилизации ситуации на рынке аренды жилья.

Насколько возрос поток прибывающих в Казахстан россиян можно судить по цифрам, которые представил исполняющий обязанности председателя Комитета миграционной службы Аслан Аталыков. По его данным, до 21 сентября заезжали/выезжали 9-12 тыс. россиян, с 22 сентября – в два-три раза больше. В центры обслуживания населения поступает в день около трех тысяч обращений граждан, прибывающих из России. В Астане испытывают большую нагрузку гостиничные комплексы, отели, квартирный рынок. Цены на аренду жилья непомерно возросли. Вопрос стал настолько острым, что в стране решили разработать механизмы, способные предотвратить случаи резкого и незаконного повышения цен на арендном рынке.

Ситуация с потоком россиян породила множество фейков, домыслов и, безусловно, разного рода опасений. Черту подо всем подвел Касым-Жомарт Токаев. На встрече с общественностью Туркестанской области Глава государства сообщил, что будут проведены переговоры с РФ для решения проблемы в интересах нашей страны.

«В последние дни к нам приезжает много людей из России. Большинство из них вынуждены уезжать из-за сложившейся безвыходной ситуации. Мы должны проявить заботу о них и обеспечить им безопасность. Это политический и гуманитарный вопрос. Я поручил Правительству принять необходимые меры», - сказал Президент.

В субботу, 1 октября, Премьер-Министр Алихан Смаилов снова провел совещание по актуальным вопросам миграции. Поток россиян значительно снизился. По информации министра внутренних дел Марата Ахметжанова, 382 гражданина РФ подали документы на постоянное место жительство и 64 – на получение гражданства РК. На пунктах пропуска выделили отдельные дорожные полосы для граждан Казахстана, грузового транспорта и иностранцев. Премьер-Министр обратил внимание на то, что нужно усилить информационно-разъяснительную работу о принимаемых мерах по урегулированию вопросов миграции и среди казахстанцев, и среди мигрантов.

Нетипичная для Казахстана ситуация с потоком мигрантов из России связана с происходящими геополитическими событиями. О них в том числе говорил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Президент РК. Он напомнил, что 77 лет назад государства-основатели ООН заложили в Устав организации принципы и нормы международного права, которые на протяжении всего этого времени успешно регулировали деятельность. Глава государства акцентировал внимание на важности соблюдения основополагающих постулатов, лежащих в основе ООН. В частности, он указал на необходимость переосмысления взаимосвязи между тремя базовыми принципами - суверенного равенства государств, уважения территориальной целостности и мирного сосуществования государств.

Помимо этого выступления Касым-Жомарт Токаев сделал ряд важных для казахстанцев заявлений на заседании Высшего совета по реформам. Глава государства подчеркнул, что создание нормальных условий для получения образования является важнейшей задачей государства. Проблемы с трехсменными, аварийными, ветхими школами так и не решились. Теперь акимы до конца года должны утрясти все вопросы по земле, инфраструктуре для строительства школ.

«Никакие отговорки здесь не уместны. Поэтому я поддерживаю предложение Правительства по закреплению персональной ответственности акимов за реализацию данной работы», - сказал Президент РК.

Поручил Касым-Жомарт Токаев ускорить перевод учебных материалов в цифровой формат. Он отметил, что много жалоб поступает на то, что дети вынуждены носить большие и тяжелые рюкзаки с учебниками.

Здесь же, на заседании Высшего совета по реформам, Глава государства указал на высокое социальное значение проекта «Модернизация сельского здравоохранения».

Позже, уже выступая на пленарном заседании форума Digital Bridge 2022 в Астане, Касым Жомарт Токаев поручил активизировать работу по покрытию отдаленных сел сетями низкоорбитальных спутниковых систем SpaceX и OneWeb. Президент подчеркнул, что для нашей страны, в которой около 40 % населения проживает в сельской местности, актуальным вопросом является обеспечение всех граждан доступным и качественным интернетом.

Возвращаясь к теме образования, стоит отметить инициативу министра просвещения РК Асхата Аймагамбетова провести специальные учения для охраны школ. Обеспечением безопасности в учебных заведениях вновь озаботились после трагических событий в школе Ижевска. Аймагамбетов отметил, что в этом направлении проводится соответствующая работа, но ряд проблем остается нерешенным. Он поручил принять все необходимые меры для обеспечения безопасности детей и устранить недочеты до конца года.

На политической арене – тема предстоящих внеочередных выборов Президента РК, назначенных на 20-е ноября.

Уже известно, что размер избирательного взноса для кандидатов в Президенты РК составляет 3 млн тенге. Кандидат должен иметь гражданство РК по рождению, высшее образование, проживать на территории РК последние 15 лет. Возраст должен быть не моложе 40 лет. Претендент должен обладать активным избирательным правом, иметь опыт работы на государственной службе или на выборных должностях не менее 5 лет, свободно владеть государственным языком. Каждый кандидат в Президенты РК должен собрать 118 тысяч подписей. О том, как будут проходить выборы можно прочесть здесь.

На прошлой неделе Центризбирком установил размер расходов кандидата в Президенты РК на уровне 10,3 млн тенге, принял постановление о создании комиссии по установлению свободного владения государственным языком кандидатами. В реестр избирателей включили более 11 млн казахстанцев.

Два кандидата на пост Президента РК, кстати, уже есть. Первым – стал представитель НДПП «Ауыл» Жигули Дайрабаев. Следом за ним своего кандидата Нурлана Ауесбаева выдвинула общенациональная социал-демократическая партия.

Между тем в стране завершается уборочная кампания. Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства уже заявил, что прогнозируемый урожай позволит обеспечить внутреннюю потребность Казахстана.

В Костанайской области, пострадавшей от лесных пожаров, дома для сельчан строят в круглосуточном режиме. Местные власти обещают сдать их в срок.

В Актюбинской области разбираются с вакцинацией первоклассников. Там 42 ребенка получили вакцину БЦЖ без предварительного проведения пробы манту. Проводится расследование, по итогам которого примут решение о привлечении к ответственности медработников. Пока же детей осмотрели ведущие специалисты республиканского национального фтизиопульмонологического центра, научного центра педиатрии и детской хирургии. В школе в течение двух месяцев будут дежурить педиатры из числа лучших врачей города.

Из позитивных новостей – успехи наших спортсменов. Подробнее об этих событиях можно прочитать в рубрике агентства «Спорт» по ссылке.



