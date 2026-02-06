Беспилотные такси в Алматы начнут курсировать весной

Об этом сообщил заместитель руководителя управления цифровизации города Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций.

— Одним из наиболее амбициозных проектов станет запуск пилотной программы беспилотного транспорта. Совместно с компанией Yandex Kazakhstan до 1 мая 2026 года планируется вывести на линии 50 беспилотных автомобилей, — отметил он.

Спикер также подчеркнул, что в городе активно развивается интеллектуальная транспортная система. В настоящее время транспортный холдинг Алматы обеспечивает диспетчеризацию и контроль движения общественного транспорта: автобусы оснащены видеокамерами и GPS-трекерами, а также функционирует единая система электронной оплаты через приложение ONAY. В ближайшее время планируется запуск альтернативных способов оплаты — банковскими картами, а также через Apple Pay и Samsung Pay.

Кроме того, в 2026–2027 годах в Алматы завершат установку электронных табло на 1188 остановках. Параллельно будет внедрена интеллектуальная транспортная система с последующей интеграцией с Цифровым двойником города. Это позволит в режиме реального времени анализировать транспортные потоки, прогнозировать нагрузку и оперативно управлять дорожной ситуацией.

Ранее сообщалось, что беспилотные такси планируется тестировать в Астане и Алматы.