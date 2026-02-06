РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:11, 06 Февраль 2026 | GMT +5

    Беспилотные такси в Алматы начнут курсировать весной

    В Алматы планируется пилотный запуск беспилотных такси — до мая этого года на линии выйдут 50 таких автомобилей, передает агентство Kazinform.

    Беспилотные такси
    Фото: instagram.com/dmitriy.mun.kz

    Об этом сообщил заместитель руководителя управления цифровизации города Мейрам Дюсюков на брифинге региональной службы коммуникаций.

    — Одним из наиболее амбициозных проектов станет запуск пилотной программы беспилотного транспорта. Совместно с компанией Yandex Kazakhstan до 1 мая 2026 года планируется вывести на линии 50 беспилотных автомобилей, — отметил он.

    Спикер также подчеркнул, что в городе активно развивается интеллектуальная транспортная система. В настоящее время транспортный холдинг Алматы обеспечивает диспетчеризацию и контроль движения общественного транспорта: автобусы оснащены видеокамерами и GPS-трекерами, а также функционирует единая система электронной оплаты через приложение ONAY. В ближайшее время планируется запуск альтернативных способов оплаты — банковскими картами, а также через Apple Pay и Samsung Pay.

    Кроме того, в 2026–2027 годах в Алматы завершат установку электронных табло на 1188 остановках. Параллельно будет внедрена интеллектуальная транспортная система с последующей интеграцией с Цифровым двойником города. Это позволит в режиме реального времени анализировать транспортные потоки, прогнозировать нагрузку и оперативно управлять дорожной ситуацией.

    Ранее сообщалось, что беспилотные такси планируется тестировать в Астане и Алматы. 

    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор
