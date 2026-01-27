РУ
    Беспилотные такси будут тестировать в Астане и Алматы

    В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития РК озвучили подробности пилотного проекта по запуску беспилотного такси в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Беспилотные такси будут тестировать в Астане и Алматы 
    Кадр из видео instagram.com/dmitriy.mun.kz

    В ведомстве напомнили, что ранее были подписаны два меморандума о реализации пилотных проектов беспилотного такси между Министерством искусственного интеллекта и цифрового развития РК, Министерством транспорта РК, акиматом Астаны, а также компаниями inDrive и Yandex Qazaqstan.

    Этапы реализации пилотного проекта

    Как сообщили в министерстве, пилотный проект рассчитан на три года и будет реализовываться поэтапно. На первом этапе планируется отработка технологических решений на специализированном испытательном полигоне, а также подготовка и проверка маршрутов и инфраструктурных параметров.

    На последующих этапах предусмотрен поэтапный допуск беспилотных транспортных средств к эксплуатации в городской среде в городах Астана и Алматы по заранее согласованным маршрутам при постоянном контроле и мониторинге.

    Подготовка дорожной инфраструктуры

    Инфраструктурная подготовка, включая нанесение дорожной разметки, установку знаков, организацию зон посадки и высадки пассажиров, запланирована на I квартал 2026 года. В то же время конкретные участки улично-дорожной сети в Астане для тестирования беспилотных автомобилей пока не утверждены. 

    Какие автомобили планируют использовать

    Конкретные модели и конфигурации беспилотных автомобилей на данном этапе не определены. Параметры пассажировместимости и формат сервиса будут уточняться в ходе подготовки и развертывания пилотного проекта.

    Уровень автономности беспилотных такси будет определяться в соответствии с международной классификацией ISO/SAE PAS 22736. Целевым форматом проекта является уровень L4, предусматривающий высокую автоматизацию без водителя в салоне в пределах заранее определенных условий эксплуатации. При этом также предусмотрен переходный режим L3, при котором в салоне будет присутствовать водитель, готовый при необходимости принять управление.

    Формирование тарифов

    Формирование тарифов на поездки беспилотного такси будет осуществляться операторами сервиса самостоятельно - с учетом рыночных условий, экономических параметров эксплуатации, затрат на технологии и инфраструктуру, а также требований действующего законодательства.

    Ранее на своей странице в Instagram вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Дмитрий Мун показал, как в Астане в экспериментальном режиме впервые запустили беспилотный автомобиль зимой.

    Транспорт Такси Астана Алматы ИИ
