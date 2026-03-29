Берегоукрепление Алаколя за миллиарды: что сделано и как идут работы

И.о. руководителя управления строительства региона Санжар Кабдыбек в ответ на запрос нашей редакции сообщил, что строительство ограждающей дамбы на озере Алаколь Алакольского района ведется в две очереди.

Первая очередь включает возведение берегозащитного сооружения. Рабочий проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение 22 мая 2024 года. Строительно-монтажные работы начались в августе 2025 года и в настоящее время активно реализуются.

Вторая очередь предусматривает благоустройство прибрежной зоны с созданием прогулочной набережной. Рабочий проект по этой части пока находится на стадии разработки.

Какие работы уже выполнены

В селе Коктума проведены укрепительные работы протяженностью 960 метров: земляные работы выполнены в объеме 100 тысяч кубометров, бетонные — 4 тысячи кубометров, а также завершено устройство габионных конструкций объемом 4 тысячи кубометров.

На участке в селе Акши работы проведены на протяженности 200 метров, включая земляные работы, укрепление откосов бетоном и устройство бетонных упорных конструкций.

Проект предусматривает берегоукрепление озера Алаколь на общей длине 13,99 км: село Акши — 40,430 км, село Коктума — 3,560 км. В настоящее время в селе Коктума ведутся работы по бетонированию фартука и установке парапедов.

На участке в селе Акши протяженностью 500 метров продолжается формирование и укрепление откосов, а также монтаж упорных конструкций, обеспечивающих устойчивость берегоукрепительного сооружения.

— Согласно графику производства работ, завершение строительства первой очереди при выделении необходимых финансовых средств планируется в июле 2027 года, — сообщил Кабдыбек.

Общая стоимость строительства первой очереди составляет 17,8 млрд тенге. В 2025 году на эти цели выделено 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета, в 2026 году — 1 млрд тенге.

Будущая прибрежная зона

Эскизный проект уже разработан. Концепция предусматривает создание откосного берегозащитного сооружения с набережной на его вершине, протяженной прогулочной зоны с элементами благоустройства, санитарной инфраструктурой и системами безопасности.

Что ожидает отдыхающих

Во второй очереди проекта планируется:

— устройство пешеходной дорожки по верху дамбы;

— организация зон отдыха с лавочками и урнами;

— установка наружного освещения;

— обеспечение доступа к пляжной зоне (лестницы, пандусы, подъемники для маломобильных групп населения);

— размещение санитарных объектов (модульные туалеты, душевые, кабины для переодевания);

— внедрение систем безопасности (видеонаблюдение и оповещение).

— Реализация этих мероприятий направлена на создание комфортной, безопасной и доступной рекреационной среды, а также на повышение уровня благоустройства прибрежной территории озера Алаколь, — отметил Санжар Кабдыбек.

О том, что долгожданный проект по строительству ограждающей дамбы и созданию прогулочной зоны вдоль озера Алаколь начнется летом 2025 года, ранее сообщал аким Алакольского района Алмас Абдинов. Тогда он заявил, что сначала работы по берегоукреплению озера будут вестись в селе Коктума, затем продолжатся в селе Акши. Завершить работы планируется в течение двух лет. Общая протяженность дамбы составит более 13 километров.

Отметим, что вопрос берегоукрепления озера Алаколь уже много лет остается в центре внимания властей как Восточно-Казахстанской области, так и области Жетысу. Еще три года назад представители туристического бизнеса открыто заявляли о необходимости срочного завершения проекта, отмечая, что проблема стоит остро уже более 15 лет. За это время десятки баз отдыха оказались под водой, что нанесло серьезный ущерб бизнесу.

В прошлом году стало известно, что в области Абай разрабатывают генеральный план развития Алаколя.