    08:00, 29 Март 2026 | GMT +5

    Берегоукрепление Алаколя за миллиарды: что сделано и как идут работы

    В акимате области Жетысу агентству Kazinform рассказали о текущем этапе строительства берегоукрепительной дамбы на побережье озера Алаколь.

    Коллаж: Kazinform

    И.о. руководителя управления строительства региона Санжар Кабдыбек в ответ на запрос нашей редакции сообщил, что строительство ограждающей дамбы на озере Алаколь Алакольского района ведется в две очереди.

    Первая очередь включает возведение берегозащитного сооружения. Рабочий проект уже прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение 22 мая 2024 года. Строительно-монтажные работы начались в августе 2025 года и в настоящее время активно реализуются.

    Вторая очередь предусматривает благоустройство прибрежной зоны с созданием прогулочной набережной. Рабочий проект по этой части пока находится на стадии разработки.

    Фото: Kazinform

    Какие работы уже выполнены

    В селе Коктума проведены укрепительные работы протяженностью 960 метров: земляные работы выполнены в объеме 100 тысяч кубометров, бетонные — 4 тысячи кубометров, а также завершено устройство габионных конструкций объемом 4 тысячи кубометров.

    На участке в селе Акши работы проведены на протяженности 200 метров, включая земляные работы, укрепление откосов бетоном и устройство бетонных упорных конструкций.

    Проект предусматривает берегоукрепление озера Алаколь на общей длине 13,99 км: село Акши — 40,430 км, село Коктума — 3,560 км. В настоящее время в селе Коктума ведутся работы по бетонированию фартука и установке парапедов.

    На участке в селе Акши протяженностью 500 метров продолжается формирование и укрепление откосов, а также монтаж упорных конструкций, обеспечивающих устойчивость берегоукрепительного сооружения.

    — Согласно графику производства работ, завершение строительства первой очереди при выделении необходимых финансовых средств планируется в июле 2027 года, — сообщил Кабдыбек.

    Общая стоимость строительства первой очереди составляет 17,8 млрд тенге. В 2025 году на эти цели выделено 1,5 млрд тенге из республиканского бюджета, в 2026 году — 1 млрд тенге.

    Будущая прибрежная зона

    Эскизный проект уже разработан. Концепция предусматривает создание откосного берегозащитного сооружения с набережной на его вершине, протяженной прогулочной зоны с элементами благоустройства, санитарной инфраструктурой и системами безопасности.

    Что ожидает отдыхающих

    Фото: акимат области Жетысу

    Во второй очереди проекта планируется:

    — устройство пешеходной дорожки по верху дамбы;
    — организация зон отдыха с лавочками и урнами;
    — установка наружного освещения;
    — обеспечение доступа к пляжной зоне (лестницы, пандусы, подъемники для маломобильных групп населения);
    — размещение санитарных объектов (модульные туалеты, душевые, кабины для переодевания);
    — внедрение систем безопасности (видеонаблюдение и оповещение).

    — Реализация этих мероприятий направлена на создание комфортной, безопасной и доступной рекреационной среды, а также на повышение уровня благоустройства прибрежной территории озера Алаколь, — отметил Санжар Кабдыбек.

    О том, что долгожданный проект по строительству ограждающей дамбы и созданию прогулочной зоны вдоль озера Алаколь начнется летом 2025 года, ранее сообщал аким Алакольского района Алмас Абдинов. Тогда он заявил, что сначала работы по берегоукреплению озера будут вестись в селе Коктума, затем продолжатся в селе Акши. Завершить работы планируется в течение двух лет. Общая протяженность дамбы составит более 13 километров. 

    Отметим, что вопрос берегоукрепления озера Алаколь уже много лет остается в центре внимания властей как Восточно-Казахстанской области, так и области Жетысу. Еще три года назад представители туристического бизнеса открыто заявляли о необходимости срочного завершения проекта, отмечая, что проблема стоит остро уже более 15 лет. За это время десятки баз отдыха оказались под водой, что нанесло серьезный ущерб бизнесу.

    В прошлом году стало известно, что в области Абай разрабатывают генеральный план развития Алаколя. 

    Еламан Турысбеков
