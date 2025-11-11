Генеральный план развития Алаколя разрабатывают в области Абай
Аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций рассказал о разработке генерального плана развития туристической зоны Алаколь, передает корреспондент агентства Kazinform.
В соответствии с поручением Президента, в регионе продолжается реализация масштабных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на побережье озера Алаколь.
— В этом году приняты конкретные меры по созданию комфортных условий для отдыхающих и развитию инфраструктуры на побережье оз. Алаколь. Учитывая, что с момента образования области на побережье не проводились ремонтные работы, из местного бюджета выделен 1 млрд тенге, — сообщил Берик Уали.
В прибрежном селе Кабанбай начато строительство спасательной станции и пожарного депо. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новой линии электропередачи и полигона твердых бытовых отходов в туристической зоне.
Для системной и качественной реализации проектов планируется разработка нового проекта генерального плана побережья озера.
— В рамках проекта предусматривается создание зон отдыха и туризма общей площадью более 1 000 га, а также развитие рекреационных, общественно-деловых и жилых территорий. Особое внимание будет уделено вопросам транспортной доступности, обеспечению инженерной инфраструктурой и экологической устойчивости, — отметил аким области.
Разработка генплана направлена на решение ряда стратегических задач, включая развитие внутреннего туризма, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение условий отдыха для жителей региона и гостей.
В результате реализации проекта территории села Кабанбай и побережья озера Алаколь будут объединены, а освоенная площадь увеличится до 3 тысяч га. Это позволит превратить Алаколь в один из ведущих туристических центров региона.
Одним из ключевых направлений развития прибрежной зоны станет проект строительства лечебно-оздоровительного комплекса «Алаколь» с участием инвесторов из Республики Азербайджан. По данному проекту 21 октября главы двух государств подписали соглашение. В настоящее время согласовываются работы по утверждению строительной площадки.
