Генеральный план развития Алаколя разрабатывают в области Абай

В соответствии с поручением Президента, в регионе продолжается реализация масштабных проектов, направленных на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на побережье озера Алаколь.

— В этом году приняты конкретные меры по созданию комфортных условий для отдыхающих и развитию инфраструктуры на побережье оз. Алаколь. Учитывая, что с момента образования области на побережье не проводились ремонтные работы, из местного бюджета выделен 1 млрд тенге, — сообщил Берик Уали.

В прибрежном селе Кабанбай начато строительство спасательной станции и пожарного депо. В настоящее время разрабатывается проектно-сметная документация на строительство новой линии электропередачи и полигона твердых бытовых отходов в туристической зоне.

Для системной и качественной реализации проектов планируется разработка нового проекта генерального плана побережья озера.

— В рамках проекта предусматривается создание зон отдыха и туризма общей площадью более 1 000 га, а также развитие рекреационных, общественно-деловых и жилых территорий. Особое внимание будет уделено вопросам транспортной доступности, обеспечению инженерной инфраструктурой и экологической устойчивости, — отметил аким области.

Разработка генплана направлена на решение ряда стратегических задач, включая развитие внутреннего туризма, привлечение инвестиций, создание новых рабочих мест и улучшение условий отдыха для жителей региона и гостей.

В результате реализации проекта территории села Кабанбай и побережья озера Алаколь будут объединены, а освоенная площадь увеличится до 3 тысяч га. Это позволит превратить Алаколь в один из ведущих туристических центров региона.

Одним из ключевых направлений развития прибрежной зоны станет проект строительства лечебно-оздоровительного комплекса «Алаколь» с участием инвесторов из Республики Азербайджан. По данному проекту 21 октября главы двух государств подписали соглашение. В настоящее время согласовываются работы по утверждению строительной площадки.

