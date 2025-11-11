РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:13, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Золотообрабатывающую фабрику строят в области Абай

    В области Абай привлечено 3,5 трлн тенге инвестиций с начала года. Об этом сообщил аким области Абай Берик Уали на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Берик Уали
    Фото: акимат области Абай

    С начала года количество реализуемых проектов в области выросло с 29 до 97, объем привлекаемых инвестиций — с 2,2 до 3,5 трлн тенге.

    В Национальную цифровую инвестиционную платформу включены 50 проектов.

    Одним из крупных инвестиционных проектов является строительство железной дороги «Аягоз — Бахты», стоимостью 577,5 млрд тенге и общей протяженностью 297,5 км. Подрядная организация — China Harbour Engineering Company.

    — Зарезервированы земельные участки общей площадью 10,5 тыс. га, утверждено технико — экономическое обоснование, реализация проекта начата в 2023 году. На сегодня привлечено 30 млрд тенге. Объект планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2027 года, — сообщил Берик Уали.

    Кроме того, Турецкой компанией Miryildiz Kz Ltd начато строительство золотообрабатывающей фабрики общей стоимостью 480 млн долларов США.

    — В текущем году запланировано завершение 14 проектов на общую сумму 25,9 млрд тенге с созданием 453 рабочих мест. Из них на сегодня введены семь проектов на 13,3 млрд тенге, создано 124 рабочих места, — отметил аким.

    До конца года планируется ввести в эксплуатацию семь проектов общей стоимостью 12,6 млрд тенге.



    Золото Область Абай
