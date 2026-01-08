Белый дом объявил о выходе США из 66 международных структур

Об этом сообщили в Белом доме. В опубликованных документах отмечается, что данные организации «больше не служат американским интересам».

В соответствии с распоряжением главы вашингтонской администрации федеральным ведомствам предписано прекратить участие в деятельности и финансировании 31 структуры ООН, а также 35 международных организаций, не входящих в систему ООН.

Ранее сообщалось, что Трамп заявил о необходимости увеличить военный бюджет США до $1,5 трлн. Данное решение, по словам американского лидера, необходимо для обеспечения безопасности страны в условиях растущей глобальной нестабильности.