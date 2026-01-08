РУ
    04:45, 08 Январь 2026 | GMT +5

    Белый дом объявил о выходе США из 66 международных структур

    Президент США Дональд Трамп распорядился о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.

    США
    Фото: J. Scott Applewhite

    Об этом сообщили в Белом доме. В опубликованных документах отмечается, что данные организации «больше не служат американским интересам».

    В соответствии с распоряжением главы вашингтонской администрации федеральным ведомствам предписано прекратить участие в деятельности и финансировании 31 структуры ООН, а также 35 международных организаций, не входящих в систему ООН.

    Ранее сообщалось, что Трамп заявил о необходимости увеличить военный бюджет США до $1,5 трлн. Данное решение, по словам американского лидера, необходимо для обеспечения безопасности страны в условиях растущей глобальной нестабильности.

    Жанар Альжанова
