Белый дом объявил о выходе США из 66 международных структур
Президент США Дональд Трамп распорядился о выходе Соединенных Штатов из 66 международных организаций, передает агентство Kazinform со ссылкой на ТАСС.
Об этом сообщили в Белом доме. В опубликованных документах отмечается, что данные организации «больше не служат американским интересам».
В соответствии с распоряжением главы вашингтонской администрации федеральным ведомствам предписано прекратить участие в деятельности и финансировании 31 структуры ООН, а также 35 международных организаций, не входящих в систему ООН.
Ранее сообщалось, что Трамп заявил о необходимости увеличить военный бюджет США до $1,5 трлн. Данное решение, по словам американского лидера, необходимо для обеспечения безопасности страны в условиях растущей глобальной нестабильности.