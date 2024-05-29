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    17:24, 29 Май 2024 | GMT +6

    Бельгийская компания построит логистический центр под Алматы

    строительство
    Фото: pixabay.com

    Международная логистическая компания Ahlers в следующем году планирует построить под Алматы крупный логистический центр. Об этом корреспонденту агентства Kazinform сообщил президент торговой палаты БеНиЛюкс Денис Ван ден Вейх.

    По его словам, компания в течение пяти лет хочет инвестировать в строительство от 80 до 120 миллионов долларов.

    - Логистический центр крайне необходим, так как он будет способствовать развитию малого и среднего бизнеса, а также позволит хранить и обрабатывать значительные объемы грузов на складах временного хранения, увеличить время обработки грузов, которое напрямую влияет на своевременность доставки товаров, удовлетворить потребности рынка, - сказал он, отвечая на вопросы корреспондента агентства Kazinform на заседании делового совета Казахстан-Бельгия.

    Он добавил, что в условиях геополитической нестабильности в мире, необходимо расширить торгово-экономическое сотрудничество двух стран, а новый транспортный коридор даст еще больше возможностей для экспортеров.

    - Помимо логистики, на заседании мы также обсуждали вопросы медицины. У нас в Бельгии есть высокотехнологичные медицинские компании, которые имеют передовые технологии и продукты, соответствующие мировым стандартам. Мы считаем, что наш опыт и наши технологии могли бы применяться также и в больницах Казахстана, - добавил он.

    Кроме того, Денис Ван ден Вейх добавил, что объемы казахстанско-бельгийской торговли демонстрируют устойчивый рост. По итогам 2023 года товарооборот между двумя странами составил 523,7 млн долларов США, что на 1,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года.

    Теги:
    Инвестиции Логистика Инвестпроекты Бельгия Строительство Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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