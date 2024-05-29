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    14:00, 29 Май 2024 | GMT +6

    Товарооборот между Казахстаном и Бельгией составил свыше $523 млн

    Бельгия
    Фото: pixabay.com

    Бельгия является важным торговым партнером Казахстана в Европейском союзе, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    — Бельгия является для Казахстана крупным торговым партнёром в ЕС и одним из важных источников инвестиций и новых технологий. По итогам 2023 года товарооборот между двумя странами составил 523,7 млн долларов США, что на 1,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (514,9 млн долларов США). Экспорт казахстанской продукции на бельгийский рынок составил 220,7 млн долларов, импорт из Бельгии — 303 млн долларов, — сказал генеральный директор торговой палаты БеНиЛюкс в РК Ануар Куржикаев на заседании Делового Совета Казахстан-Бельгия.

    бельгия
    Фото: Алма Муканова/Kazinform

    Он отметил, что в 2023 году объём прямых иностранных инвестиций из Бельгии в Казахстан составил свыше 1 млрд долларов США.

    — За период с 2013 года по первый квартал 2023 года объём прямых иностранных инвестиций превысил 10,2 млрд долларов США. Таким образом, Бельгия является шестой в списке крупнейших инвесторов в экономику РК, — отметил он.

    Казахстан экспортирует в Бельгию:

    руды и концентраты молибденовые, оксиды и гидроксиды хрома, семена льна, титан и изделия из него, уголь каменный, пшеница, транспортные средства самоходные, спирт этиловый, передаточные механизмы для машин, оборудования и транспортных средств.

    Из Бельгии импортируются:

    тракторы и седельные тягачи, нефтепродукты, машины и механизмы для уборки и обмолота сельскохозяйственных культур, лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, вакцины, сыворотки из крови, кровь, насосы воздушные или вакуумные, компрессоры и вентиляторы, машины и механические устройства специального назначения, полиэфиры, смолы эпоксидные.

    Деловой совет «Казахстан-Бельгия» был создан по поручению Президента РК Касым-Жомарта Токаева по итогам его визита в Королевство Бельгия в ноябре 2021 года. Первое заседание Казахстанско-бельгийского делового совета состоялось 5 июня 2023 года в Астане.

    Встреча стала важной платформой для обсуждения общих интересов и укрепления конструктивного взаимодействия между представителями двух государств.

    В свою очередь, соглашение о создании Делового совета «Казахстан-Бельгия» между Внешнеторговой палатой Казахстана и Торговой палатой «БеНиЛюкс» было подписано 17 мая 2023 года в Алматы в присутствии послов двух стран, а также депутатов парламентов Казахстана и Бельгии.

    Теги:
    Торговля Европа Бельгия Экономика
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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