    04:46, 10 Январь 2026 | GMT +5

    Беларусь и Таиланд установили прямое авиасообщение

    МИД Беларуси сообщил об установлении прямого авиасообщения с Таиландом. Уже состоялся первый рейс по маршруту Минск – Паттайя, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу дипведомства.

    Фото: Белавиа

    В церемонии запуска рейса принял участие первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.

    9 января в Таиланде прошла торжественная встреча рейса, в которой участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Вьетнаме Владимир Боровиков, а также официальные представители авиакомпании «Белавиа».

    По информации внешнеполитического ведомства Беларуси, 11 января планируется запуск нового авиасообщения Минск – Пхукет, что значительно расширит возможности для прямых перелетов между двумя странами.

    Напомним, авиакомпания Air China запустила прямое авиасообщение между Алматы и Чэнду (КНР), административным центром провинции Сычуань. Из Шымкента запущен прямой рейс в Бангкок.

    Жанар Альжанова
    Автор
