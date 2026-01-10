Беларусь и Таиланд установили прямое авиасообщение

В церемонии запуска рейса принял участие первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич.

9 января в Таиланде прошла торжественная встреча рейса, в которой участвовали Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Вьетнаме Владимир Боровиков, а также официальные представители авиакомпании «Белавиа».

По информации внешнеполитического ведомства Беларуси, 11 января планируется запуск нового авиасообщения Минск – Пхукет, что значительно расширит возможности для прямых перелетов между двумя странами.

Напомним, авиакомпания Air China запустила прямое авиасообщение между Алматы и Чэнду (КНР), административным центром провинции Сычуань. Из Шымкента запущен прямой рейс в Бангкок.