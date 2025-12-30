Открылся прямой рейс из Алматы в Чэнду — сердце китайской IT-индустрии
Авиакомпания Air China запустила прямое авиасообщение между Алматы и Чэнду Тяньфу (КНР), административным центром провинции Сычуань, передает корреспондент агентства Kazinform.
Рейс CA456 будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus A320.
Вылет из Алматы в 21:30, прибытие в Чэнду в 04:30 следующего дня по местному времени.
Полет из Чэнду в Алматы занимает около 3,5 часов, что экономит не менее 7 часов по сравнению с пересадочными рейсами. Обратный рейс длится около 5 часов.
На сегодня Алматы связан прямыми рейсами с 60 городами мира, в 2025 году открыто 13 новых направлений.
Как заверили в акимате Алматы, новый маршрут в Чэнду укрепляет деловые и туристические связи между Казахстаном и Китаем и открывает дополнительные возможности для развития туризма в регионе.
Чэнду, Сычуань, называют центром китайской IT-индустрии.
О расширении авиамаршрутов между Алматы и крупными городами Китая мы писали ранее.
Напомним, международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники.