    17:32, 30 Декабрь 2025 | GMT +5

    Открылся прямой рейс из Алматы в Чэнду — сердце китайской IT-индустрии

    Авиакомпания Air China запустила прямое авиасообщение между Алматы и Чэнду Тяньфу (КНР), административным центром провинции Сычуань, передает корреспондент агентства Kazinform.  

    Чэнду
    Фото: Синьхуа russian.news.cn

    Рейс CA456 будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus A320.

    Вылет из Алматы в 21:30, прибытие в Чэнду в 04:30 следующего дня по местному времени.

    Полет из Чэнду в Алматы занимает около 3,5 часов, что экономит не менее 7 часов по сравнению с пересадочными рейсами. Обратный рейс длится около 5 часов.

    На сегодня Алматы связан прямыми рейсами с 60 городами мира, в 2025 году открыто 13 новых направлений.

    Как заверили в акимате Алматы, новый маршрут в Чэнду укрепляет деловые и туристические связи между Казахстаном и Китаем и открывает дополнительные возможности для развития туризма в регионе.

    Чэнду, Сычуань, называют центром китайской IT-индустрии. 

    О расширении авиамаршрутов между Алматы и крупными городами Китая мы писали ранее.

    Напомним, международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники.

    Теги:
    Туризм Самолет Авиация Китай Связь, ТВ, IT
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
