Открылся прямой рейс из Алматы в Чэнду — сердце китайской IT-индустрии

Рейс CA456 будет выполняться два раза в неделю по вторникам и субботам на самолетах Airbus A320.

Вылет из Алматы в 21:30, прибытие в Чэнду в 04:30 следующего дня по местному времени.

Полет из Чэнду в Алматы занимает около 3,5 часов, что экономит не менее 7 часов по сравнению с пересадочными рейсами. Обратный рейс длится около 5 часов.

На сегодня Алматы связан прямыми рейсами с 60 городами мира, в 2025 году открыто 13 новых направлений.

Как заверили в акимате Алматы, новый маршрут в Чэнду укрепляет деловые и туристические связи между Казахстаном и Китаем и открывает дополнительные возможности для развития туризма в регионе.

Чэнду, Сычуань, называют центром китайской IT-индустрии.

