Аэропорт Алматы готовится к пиковым нагрузкам в праздники

— В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников. Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно.

Напомним, с 1 декабря общественный транспорт снова начали заезжать на территорию аэропорта Алматы. Восстановлены схемы движения маршрутов № 92 и № 3.

