РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:37, 29 Декабрь 2025 | GMT +5

    Аэропорт Алматы готовится к пиковым нагрузкам в праздники

    Международный аэропорт Алматы переходит на усиленный режим работы в новогодние праздники, передает корреспондент агентства Kazinform.

    международный аэропорт Алматы
    Фото: Александр Павский/ Kazinform

    — В связи с ожидаемым увеличением пассажиропотока в новогодние праздники все основные службы аэропорта перейдут на усиленный график. Будут внедрены дополнительные дежурства, расширены меры безопасности, а также усилены процессы по регулированию пассажиропотока и оперативности аэропортовых операций, — рассказали в пресс-службе аэропорта.

    Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт минимум за 2 часа до вылета, соблюдать установленные правила и следовать указаниям сотрудников. Это позволит пройти все процедуры комфортно и своевременно.

    Напомним, с 1 декабря общественный транспорт снова начали заезжать на территорию аэропорта Алматы. Восстановлены схемы движения маршрутов № 92 и № 3.

    Ранее назначен председатель правления астанинского аэропорта.

    Теги:
    Аэропорт Алматы Новый год
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
    Автор
    Сейчас читают