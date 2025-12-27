Назначен председатель правления астанинского аэропорта

Бекен Канелович имеет профильное высшее образование — окончил Рижский институт инженеров гражданской авиации — и обладает значительным управленческим опытом в сфере гражданской авиации и транспортной инфраструктуры.

В разные годы он занимал руководящие должности, включая заместителя генерального директора по экономике и финансам РГП «Международный аэропорт «Астана», первого вице-президента ЗАО «Международный аэропорт Астана», а также главного эксперта группы по управлению транспортными активами АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук».

С 2011 по 2017 годы возглавлял Комитет гражданской авиации, где курировал вопросы развития и регулирования отрасли. До назначения на текущую должность он работал ректором Академии гражданской авиации.

Ранее аким Астаны Женис Касымбек прокомментировал слухи о строительстве еще одного аэропорта в столице.