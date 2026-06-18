Бэби-бум в Алматы: за полгода на свет появились почти 17,5 тысячи детей

С начала года в Алматы зарегистрировано рождение 17 498 детей, из которых 9 116 — мальчики, а 8 382 — девочки, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в филиале государственной корпорации «Правительство для граждан» по городу, самыми популярными именами для мальчиков в этом году стали Алан, Алихан и Мухаммед. Среди девочек — Айлин, Асылым и Томирис.

Сегодня оформить регистрацию рождения ребенка можно несколькими способами. В течение суток после появления малыша на свет на номер телефона матери поступает поздравительное SMS-сообщение с номера 1414 с запросом необходимых данных для получения услуги в проактивном формате. Кроме того, зарегистрировать рождение можно через мобильные приложения банков второго уровня, портал электронного правительства, а также в центрах обслуживания населения.

Государством предусмотрена единовременная выплата при рождении ребенка. На первого, второго и третьего ребенка выплачивается пособие в размере 38 месячных расчетных показателей (МРП), на четвертого и последующих детей — 63 МРП. В случае рождения двойни, тройни или четверни пособие назначается отдельно на каждого ребенка.

Отметим, по данным Бюро национальной статистики, на начало 2026 года в Казахстане проживали 6,9 млн детей в возрасте до 18 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения страны.

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