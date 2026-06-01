Казахстан усиливает поддержку детей: образование, медицина и социальные выплаты

В Казахстане продолжается комплексная реализация государственной политики по поддержке детства. Основные усилия сосредоточены на развитии образования и здравоохранения, а также создании условий для безопасного и качественного роста детей на всех этапах их жизни, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

В сфере образования за последние годы достигнуты значительные результаты. По поручению Президента в стране построено более 1,2 тыс. школ, что позволило создать свыше 1 млн ученических мест и в четыре раза сократить число трехсменных школ. В текущем году планируется ввод еще 96 школ на 53 тыс. мест.

Параллельно реализуется масштабная программа модернизации школьной инфраструктуры: за три года обновлению подлежат 1,3 тыс. школ, включая 820 сельских. Уже модернизированы 215 учебных заведений. Работы включают обновление кабинетов, столовых, спортзалов и систем безопасности.

Фото: primeminister.kz

Меняется и содержание образования: внедряются цифровые технологии, усиливаются предметные программы, расширяются условия для детей с особыми образовательными потребностями. Особое внимание уделяется повышению квалификации педагогов и созданию комфортной образовательной среды.

Значительные изменения происходят и в сфере дошкольного образования. В стране функционирует более 12 тыс. детских садов, которые охватывают свыше 1 млн детей. Охват детей 2–6 лет достиг 70,9%, а среди стоящих в очереди — 96%.

Для расширения доступа внедряется ваучерное финансирование. В пилотном режиме оно действует в 20 городах и 23 районах, охватывая около 6 тыс. организаций. Выдано более 936 тыс. ваучеров, что позволило сократить очередь в детские сады почти в девять раз — со 160 тыс. до 18 тыс. детей.

В Казахстане усиливается поддержка детского здоровья, соцзащиты и безопасности детей

В стране продолжается системное укрепление детского здравоохранения, расширение социальных выплат и совершенствование механизмов защиты прав детей. Государственная политика направлена на формирование комплексной системы поддержки — от рождения до совершеннолетия.

Финансирование детского здравоохранения увеличено с 264 до 585 млрд тенге. Приоритет смещен на профилактику заболеваний и раннее выявление патологий. Внедряются современные медицинские технологии, включая фетальную хирургию, развивается система патронажа и расширяется сеть специализированной помощи.

Фото: primeminister.kz

Благодаря этим мерам существенно снизились ключевые показатели детской и материнской смертности. После рождения дети проходят обязательные скрининги, а в регионах обновляются больницы и строятся перинатальные центры.

Развивается система школьной медицины и психологической поддержки: за школами закреплены организации ПМСП, работают медпункты, действует новый стандарт школьного питания. Усиливаются меры безопасности, включая единый номер 112 и ограничения на оборот вейпов и энергетических напитков среди несовершеннолетних.

В социальной сфере в 2026 году на выплаты семьям с детьми предусмотрено 974 млрд тенге. Средства направляются на пособия при рождении, уход за детьми и поддержку многодетных семей. Параллельно развивается система опеки и семейного устройства детей, включая институт профессиональных приемных семей и меры жилищной поддержки для сирот.

Фото: primeminister.kz

Отдельным направлением остается программа «Нацфонд – детям», в рамках которой миллионы детей ежегодно получают накопления на будущее образование и жилье. Всего за три года реализации программы распределено 2,3 млрд долларов.

Также усиливаются меры по защите прав детей: внедряются антибуллинговые программы, создаются центры психологической поддержки, вводится административная ответственность за нарушения в школах и усиливается контроль за условиями обучения и питания.

В целом реализуемые меры формируют единую систему государственной поддержки детей, направленную на повышение качества жизни, безопасности и возможностей для развития каждого ребенка.

Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.