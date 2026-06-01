Каждый третий казахстанец - ребенок

На начало 2026 года в Казахстане проживает 6,9 млн. детей в возрасте 0-17 лет, что составляет 33,6% от общей численности населения республики, передает Kazinform cо ссылкой на Бюро национальной статистики.

В городской местности проживает 62,3%, в сельской – 37,7%.

Доля мальчиков составляет - 51,4%, девочек - 48,6%.

Наибольшее количество детей наблюдается в трех регионах республики: в Туркестанской области – 910,4 тыс., (13,2%), г. Алматы 688,9 тыс. (10%) и Алматинской области – 572,3 тыс. (8,3%) детей.

За последние пять лет численность детей увеличилась на 4,4%.



Как сообщалось ранее, Глава государства Касым-Жомарт Токаев поздравил казахстанцев с Международным днем защиты детей.

Как Казахстан усиливает поддержку детей в образовании, медицине и социальные выплаты предусмотрены - читайте здесь.