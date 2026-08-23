Байкеры устроили мотозаезд к избирательному участку в Кокшетау

Колонна байкеров прибыла для голосования к одному из избирательных участков города Кокшетау, превратив обычный визит на выборы в своеобразный мотопарад, передает корреспондент агентства Kazinform.

Отдать свой голос на проходящих выборах на избирательный участок №37, расположенный в филармонии города Кокшетау, приехали представители Международного байкерского клуба «Road Brothers». По их словам, байк давно стал неизменной частью их повседневной жизни. Исключение в день выборов делать не стали.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

Валерий Сидоренко ездит на байке уже 10 лет. Признается, что ряды байкеров в последнее время значительно пополнились.

— Байкерское сообщество — это отдельная тема. Они очень дружные. Думаю, участие в выборах важно для любого казахстанца. Мы тоже решили поучаствовать, отдать свой долг и приехать красиво на мотоцикле, — поделился Валерий.

Фото: Оксана Матасова / Kazinform

По данным акмолинской областной избирательной комиссии, в регионе насчитывается 759 избирательных участков, из которых 63 — в местах временного пребывания. Всего сегодня задействовано 780 избирательных комиссий. Численность избирателей в списках по Акмолинской области составляет 518 548 человек. Аккредитовано 12 общественных объединений и некоммерческих организаций, которые имеют право наблюдать за выборами.

Напомним, 23 августа в Казахстане проходят первые в истории страны выборы депутатов в новый однопалатный Курултай. Избирательные участки открылись по всей стране, голосование продлится до 20:00.

Ранее сообщалось, что по состоянию на 12:00 явка избирателей на выборах депутатов Курултая в Казахстане составила 37,05%.