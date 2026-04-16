РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    02:08, 16 Апрель 2026 | GMT +5

    «Бавария» в драматичном матче обыграла «Реал» и вышла в полуфинал ЛЧ

    В Мюнхене завершился ответный матч ¼ финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2025/2026, в котором «Бавария» принимала «Реал Мадрид». Встреча на стадионе Арена Мюнхен завершилась победой хозяев поля со счётом 4:3, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: sports.kz

    Счет был открыт уже на первой минуте — отличился полузащитник гостей Арда Гюлер, воспользовавшийся ошибкой вратаря Мануэля Нойера.

    Вскоре Александар Павлович восстановил равновесие. На 29-й минуте Гюлер оформил дубль, реализовав штрафной удар. До перерыва команды обменялись голами: отличились Гарри Кейн и Килиан Мбаппе.

    Развязка наступила в конце встречи. На 86-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил красную карточку. Уже на 89-й минуте Луис Диас сравнял счет, а в компенсированное время победный мяч забил Майкл Олисе.

    В первом матче мюнхенский клуб одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» вышла в полуфинал турнира, где встретится с «Пари Сен-Жермен».

    Ранее на стадии 1/8 финала «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух матчей), тогда как «Бавария» уверенно прошла «Аталанту» — 10:2.

    Напомним, что «сливочные» впервые в истории вышли на игру без единого испанца.

    Теги:
    Спорт Футбол В мире Реал Мадрид Германия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают