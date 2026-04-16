«Бавария» в драматичном матче обыграла «Реал» и вышла в полуфинал ЛЧ

Счет был открыт уже на первой минуте — отличился полузащитник гостей Арда Гюлер, воспользовавшийся ошибкой вратаря Мануэля Нойера.

Вскоре Александар Павлович восстановил равновесие. На 29-й минуте Гюлер оформил дубль, реализовав штрафной удар. До перерыва команды обменялись голами: отличились Гарри Кейн и Килиан Мбаппе.

Развязка наступила в конце встречи. На 86-й минуте полузащитник «Реала» Эдуарду Камавинга получил красную карточку. Уже на 89-й минуте Луис Диас сравнял счет, а в компенсированное время победный мяч забил Майкл Олисе.

В первом матче мюнхенский клуб одержал победу со счётом 2:1. Таким образом, по сумме двух встреч «Бавария» вышла в полуфинал турнира, где встретится с «Пари Сен-Жермен».

Ранее на стадии 1/8 финала «Реал» обыграл «Манчестер Сити» (5:1 по сумме двух матчей), тогда как «Бавария» уверенно прошла «Аталанту» — 10:2.

Напомним, что «сливочные» впервые в истории вышли на игру без единого испанца.