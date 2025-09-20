РУ
телерадиокомплекс президента РК
    02:12, 20 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли после пожара

    Президент Франции Эммануэль Макрон вновь открыл для посещения две величественные средневековые башни собора Парижской Богоматери, передает агентство Kazinform со ссылкой на ВВС.

    Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли после пожара
    Фото: x.com/emmanuelmacron

    Это один из последних этапов масштабной реконструкции собора после разрушительного пожара.

    День был выбран неслучайно. Французские власти хотели, чтобы уже в эти выходные публика смогла снова подняться по 424 ступеням на смотровую площадку, с которой открываются завораживающие виды Парижа.

    Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление было собрано почти 846 миллионов евро, около 2000 человек работали над ремонтом и реставрацией собора.

    Восстановительные работы курировал лично Макрон, который в день пожара пообещал, что парижская святыня будет отстроена и вновь открыта для публики еще до окончания его президентского срока.

    Собор был снова открыт 7 декабря 2024 года. На торжественную церемонию были приглашены многие звезды и известные политики.

