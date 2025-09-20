Башни Собора Парижской Богоматери снова открыли после пожара

Это один из последних этапов масштабной реконструкции собора после разрушительного пожара.

День был выбран неслучайно. Французские власти хотели, чтобы уже в эти выходные публика смогла снова подняться по 424 ступеням на смотровую площадку, с которой открываются завораживающие виды Парижа.

Пожар в апреле 2019 года серьезно повредил крышу собора и его готический шпиль. На восстановление было собрано почти 846 миллионов евро, около 2000 человек работали над ремонтом и реставрацией собора.

Восстановительные работы курировал лично Макрон, который в день пожара пообещал, что парижская святыня будет отстроена и вновь открыта для публики еще до окончания его президентского срока.

Six ans après l’incendie, les tours de Notre-Dame rouvrent au public.



Merci infiniment aux plus de 2 000 compagnons et artisans venus de toute la France. Grâce à leur génie, la Cathédrale retrouve toute sa splendeur et offre à nouveau ses vues spectaculaires sur Paris. pic.twitter.com/Zc2wZ5JrsQ — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) September 19, 2025

Собор был снова открыт 7 декабря 2024 года. На торжественную церемонию были приглашены многие звезды и известные политики.