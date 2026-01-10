РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    07:40, 10 Январь 2026 | GMT +5

    «Барыс» - «Салават Юлаев»: где смотреть прямую трансляцию матча в КХЛ

    В субботу, 10 января, в Уфе состоится матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Салават Юлаев» примет «Барыс», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    ҚХЛ: «Барыс» бүгін Ресейде «Сибирь» командасымен кездеседі
    Фото: ХК «Барыс»

    Прямая трансляция матча «Салават Юлаев» — «Барыс» начнется в 16:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport». 

    Перед очной встречей «Салават Юлаев» имеет 42 очка (43 матча), а «Барыс» — 36 очков (44 матча). В своем последнем матче «регулярки» уфимский клуб дома уверенно обыграл екатеринбургский «Автомобилист» — 4:1. Что касается «Барыса», то астанинская команда начала год неудачно: сначала она проиграла нижегородскому «Торпедо» — 2:3, а затем уступила казанскому «Ак Барсу» — 1:3.

    Отмечается, что «Салават Юлаев» одержал четыре победы в пяти последних матчах КХЛ. «Барыс» на таком же отрезке добился лишь одной победы.

    Ранее были названы представители «Барыса» в матче всех звезд КХЛ в 2026 году.

     

    Теги:
    Спорт Хоккей Барыс
    Гульжан Тасмаганбетова
    Гульжан Тасмаганбетова
    Автор
    Сейчас читают