«Барыс» - «Салават Юлаев»: где смотреть прямую трансляцию матча в КХЛ

Прямая трансляция матча «Салават Юлаев» — «Барыс» начнется в 16:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

Перед очной встречей «Салават Юлаев» имеет 42 очка (43 матча), а «Барыс» — 36 очков (44 матча). В своем последнем матче «регулярки» уфимский клуб дома уверенно обыграл екатеринбургский «Автомобилист» — 4:1. Что касается «Барыса», то астанинская команда начала год неудачно: сначала она проиграла нижегородскому «Торпедо» — 2:3, а затем уступила казанскому «Ак Барсу» — 1:3.

Отмечается, что «Салават Юлаев» одержал четыре победы в пяти последних матчах КХЛ. «Барыс» на таком же отрезке добился лишь одной победы.

Ранее были названы представители «Барыса» в матче всех звезд КХЛ в 2026 году.