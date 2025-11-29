«Барыс» - «Металлург»: где смотреть прямую трансляцию матча КХЛ

Прямая трансляция матча «Металлург» — «Барыс» начнется в 16:30 по казахстанскому времени и будет доступна для просмотра на телеканале «Qazsport».

На данный момент «Металлург» занимает первое место не только в Восточной конференции, но и вообще в лиге: за 31 матч магнитогорский клуб набрал 48 очков. Что касается «Барыса», то у него после такого же количества игр 27 очков. В своем последнем матче «регулярки» «Барыс» в гостях проиграл «Салавату Юлаеву» (4:7), а «Металлург» дома уступил «Авангарду» (1:3). В этом сезоне КХЛ «Барыс» и «Металлург» встречались друг с другом дважды, и оба раза астанинская команда уступила — 1:5 в гостях и 1:4 дома.

Ранее сообщалось, что астанинский «Барыс» прервал серию из пяти поражений.