«Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» в домашнем матче КХЛ

Главный тренер Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен, Уолш; Уиллман, Морелли, Веккьоне; Данияр, Масси; Савицкий, Томпсон, Кайыржан; Гайтамиров, Бреус; Асетов, Шайхмедденов, Панюков; Оразов, Логвин, Омирбеков, Симонов.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Гости сумели забросить по одной шайбе в первых двух периодах, а «Барыс» ответил лишь в заключительной трети. Итог встречи — 1:2, казахстанский клуб потерпел пятое поражение подряд.

Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

Следующий матч астанчане проведут 7 ноября, когда на домашнем льду примут екатеринбургский «Автомобилист».

«Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

Напомним, 3 октября «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд.