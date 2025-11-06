РУ
    21:55, 05 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» уступил «Салавату Юлаеву» в домашнем матче КХЛ

    Астанинский «Барыс» провел домашний матч Континентальной хоккейной лиги против уфимского «Салавата Юлаева», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    Главный тренер Михаил Кравец выставил следующий состав: Шутов (Шил) — Маккошен, Уолш; Уиллман, Морелли, Веккьоне; Данияр, Масси; Савицкий, Томпсон, Кайыржан; Гайтамиров, Бреус; Асетов, Шайхмедденов, Панюков; Оразов, Логвин, Омирбеков, Симонов.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Гости сумели забросить по одной шайбе в первых двух периодах, а «Барыс» ответил лишь в заключительной трети. Итог встречи — 1:2, казахстанский клуб потерпел пятое поражение подряд.

    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Следующий матч астанчане проведут 7 ноября, когда на домашнем льду примут екатеринбургский «Автомобилист».

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Салават Юлаев» (Уфа, Россия) — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0).

    Напомним, 3 октября «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд.

    Анастасия Палагутина
