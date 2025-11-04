РУ
    22:01, 03 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд

    «Барыс» провел домашний матч Континентальной хоккейной лиги против нижнекамского «Нефтехимика», передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвертое поражение подряд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Главный тренер Михаил Кравец выбрал следующий состав: Шил (Шутов) — Маккошен, Уолш; Симонов, Морелли, Веккьоне; Данияр, Масси; Логвин, Томпсон, Уиллман; Бреус, Бекетаев; Кайыржан, Омирбеков, Савицкий; Гайтамиров, Панюков, Шайхмедденов, Асетов.

    «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвёртое поражение подряд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Первый период прошел без заброшенных шайб. Во втором гости отличились трижды, на что «Барыс» ответил голами Кирилла Панюкова и Динмухамеда Кайыржана. Однако заключительная двадцатиминутка осталась за «Нефтехимиком» — итог встречи 5:2 в пользу нижнекамской команды.

    «Барыс» (Астана, Казахстан) — «Нефтехимик» (Нижнекамск, Россия) — 2:5 (0:0, 2:3, 0:2).

    Для казахстанцев это поражение стало уже четвертым подряд.

    «Барыс» уступил «Нефтехимику» и потерпел четвёртое поражение подряд
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Следующий матч «Барыс» проведет 5 ноября дома против уфимского «Салавата Юлаева».

    Ранее «Барыс» заключил односторонний контракт с Максвеллом (Максом) Уиллманом, соглашение рассчитано до 31 мая 2026 года.

    Анастасия Палагутина
    Автор
