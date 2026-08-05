Банки Казахстана начали менять ставки по депозитам: чего ждать вкладчикам

Эксперт Qazaq Expert Club, финансист Венера Жаналина отмечает, что после июньского снижения базовой ставки ряд банков уже скорректировал условия по своим депозитным продуктам. После очередного решения Национального банка — снизить ставку с 17% до 16,75% — обновленные условия пока официально представили лишь отдельные банки.

Банки меняют ставки по-разному

Показательным примером первой волны изменений стал Halyk Bank. С 15 июня ГЭСВ по депозиту QORJIN на три месяца снизилась с 19,5% до 18,51%, а на шесть месяцев — с 17% до 16,5%. Однако по этому же продукту на 12 месяцев ставка, напротив, выросла с 15,05% до 15,5%.

Аналогичная ситуация сложилась со сберегательным депозитом «Максимальный»: на шесть месяцев ГЭСВ снизилась с 17,48% до 17%, тогда как на 12 месяцев увеличилась с 15,04% до 16%.

— Это показывает, что банки не обязательно равномерно снижают ставки по всей линейке продуктов. Они могут уменьшать их по одним срокам и одновременно повышать по другим, управляя сроками привлечения средств, — объяснила финансист.

После июльского решения наиболее заметное из подтвержденных снижений объявил Kaspi. По Накопительному Kaspi Депозиту ГЭСВ составляла 20%, а с 5 августа устанавливается на уровне 19%. Таким образом, снижение составило один процентный пункт.

Где предлагают наиболее высокие ставки

По актуальным условиям Home Credit Bank ГЭСВ по депозиту «Сберегательный Хоум+» составляет 20,5% на три месяца, 19% — на шесть месяцев и 15% — на 12 месяцев. По депозиту «Сберегательный Хоум» ставка составляет 18,5% на шесть месяцев, 15% — на год и 10% — на два года.

По словам эксперта, эти предложения хорошо демонстрируют важную особенность нынешнего депозитного рынка: наиболее высокая ставка может предлагаться не на самый длительный, а, наоборот, на короткий срок.

— Поэтому совет «открыть самый долгий депозит» подходит не всегда. Важно сравнивать не только ставку, но и срок, на который она фиксируется, — отметила Венера Жаналина.

Freedom Bank также опубликовал условия, вступающие в силу с 5 августа. По вкладу «Стратегия» установлена ГЭСВ 19,51% на три месяца. По вкладу «Капитал» — 18% на один и три месяца и 18,5% на шесть месяцев.

Вместе с тем, как обращает внимание эксперт, считать Freedom Bank однозначным примером снижения ставок нельзя. По трехмесячному вкладу «Стратегия» ГЭСВ и ранее составляла 19,51%. То есть тарифы были обновлены, но доходность конкретного продукта не изменилась.

Почему базовая ставка снижается, а некоторые депозиты дорожают

По словам финансиста, депозитный рынок после решения Национального банка действительно начал перестраиваться, однако этот процесс происходит неравномерно. По одним продуктам доходность уменьшается, по другим остается на прежнем уровне, а по отдельным срокам банки могут даже повышать проценты.

— Базовая ставка влияет на стоимость денег в экономике, но банки не обязаны механически повторять ее движение. Их решения зависят также от ликвидности, потребности в привлечении вкладов и конкуренции на рынке, — пояснила эксперт.

Остаются ли депозиты выгодными

Снижение ставок по отдельным продуктам еще не означает, что банковские вклады потеряли привлекательность, считает эксперт. По приведенным ею данным, в июне годовая инфляция замедлилась до 10,3%. При ГЭСВ на уровне 19% ориентировочная реальная доходность с учетом такой инфляции составляет около 7,9%, а при ГЭСВ 20% — около 8,8%.

— Однако эти показатели следует воспринимать лишь как ориентир. Текущая инфляция отражает рост цен за предыдущие 12 месяцев, тогда как фактическая доходность нового вклада будет зависеть от того, какой будет инфляция в будущем, — подчеркнула Венера Жаналина.

Стоит ли открывать депозит сейчас

По мнению финансиста, в нынешних условиях фиксация текущей доходности может быть разумным решением, особенно если деньги предназначены для конкретной цели и не потребуются владельцу в ближайшие месяцы.

— Если базовая ставка продолжит снижаться, банки могут и дальше пересматривать доходность новых и пролонгируемых депозитов. Но при выборе вклада стоит обращать внимание не только на максимальную ставку, но и на то, действует ли она в течение всего срока, можно ли пополнять депозит, какая ставка будет применяться при автоматической пролонгации и что произойдет при досрочном закрытии, — добавила она.

Как правильно хранить финансовую подушку

Отдельно эксперт обратила внимание на средства, которые используются в качестве финансовой подушки. Размещать весь резерв на сберегательном депозите может быть нецелесообразно из-за ограничений на досрочное снятие денег.

— При досрочном расторжении такого вклада деньги обычно выдаются только через 30 дней после обращения, а практически все начисленное вознаграждение теряется. Поэтому ликвидный резерв лучше хранить на более гибком депозите, а ту часть средств, которая не потребуется в ближайшее время, можно разместить под фиксированную ставку, — пояснила Венера Жаналина.

Ранее председатель Национального банка РК Тимур Сулейменов рассказал, какие варианты будет рассматривать регулятор при принятии следующего решения по базовой ставке.