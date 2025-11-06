АЗРК выявило признаки недобросовестной конкуренции в действиях Евразийского банка

Основанием для проверки послужили обращения граждан, в которых сообщалось, что при оформлении автокредитов банк рекомендовал заемщикам заключать договор КАСКО исключительно со страховой компанией АО «СК Евразия», аффилированной с банком.

Согласно анализу, в 2024 году более 98% автокредитов, выданных банком, сопровождались страхованием именно в АО «СК Евразия».

Изучение страхового рынка показало, что другие страховые организации предлагают аналогичные продукты на более выгодных условиях. Представители страховых компаний подтвердили, что подобная практика фактического навязывания услуг может негативно сказаться на их деятельности и ограничивает развитие конкуренции.

В соответствии с действующим законодательством заемщики имеют право самостоятельно выбирать страховую организацию при заключении договора займа.

По итогам проверки банк добровольно признал наличие признаков нарушения антимонопольного законодательства и принял меры по их устранению.

Агентство продолжает системную работу по выявлению и предотвращению аналогичных случаев нарушения конкурентного законодательства.

