Задолженность казахстанцев и бизнеса перед банками достигла 38,7 трлн тенге - депутат

Об этом заявил депутат Мажилиса Елнур Бейсенбаев во время обсуждения законопроекта о банках и банковской деятельности.

По его словам, перед финансовой системой Казахстана стоят ключевые вызовы, среди которых одной из самых острых проблем является чрезмерная закредитованность населения.

— С учетом долгов перед микрофинансовыми организациями, ипотечными компаниями и другими квазигосударственными структурами эта сумма достигает почти 48 триллионов тенге. За первое полугодие основной долг перед ними увеличился более чем в 3,8 раза. Просроченная задолженность свыше 90 дней составляет 1,1 триллиона тенге, — подчеркнул Бейсенов.

При этом, по его словам, государство на протяжении многих лет выделяло значительные средства на оздоровление банковского сектора.

— В период с 2009 по 2020 годы на поддержку банков было направлено 8,2 трлн тенге. Значительная часть этой помощи была направлена на оздоровление крупнейших финансовых институтов и выкуп их проблемных активов. В начале этого года Президент страны потребовал возврата этих средств. На сегодняшний день это требование выполнили лишь три банка (Halyk Bank, ForteBank и Банк ЦентрКредит). Согласно официальной статистике, на 1 июля текущего года общая сумма активов банковского сектора Казахстана составила порядка 65 триллионов тенге, увеличившись за год на 17%. Только за первое полугодие банки получили 1,4 триллиона тенге чистой прибыли, — сказал депутат.

Несмотря на высокую капитализацию, доля кредитов банков в общем объеме инвестиций в реальный сектор экономики остается на крайне низком уровне, заявил Елнур Бейсенбаев.

— За последние десять лет этот показатель снизился с 9% до 3,5%. Главным источником инвестиций в развитие бизнеса остаются собственные средства компаний и государственные программы финансирования, а не долгосрочное кредитование со стороны банков второго уровня, — добавил он.

Бейсенбаев также обратил внимание на рост интернет-мошенничества, когда кредиты оформляются без ведома граждан, при этом банки оказываются вовлечены в утечки персональных данных.

Отметим, сегодня депутатами Мажилиса в первом чтении был одобрен законопроект «О банках и банковской деятельности в РК», а также сопутствующие поправки по вопросам регулирования и развития финансового рынка.