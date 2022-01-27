Азиатский регион обладает колоссальными ресурсами - Касым-Жомарт Токаев
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Роль Азии в мировой экономике значительно возросла. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«За эти годы мы наладили конструктивный, политический диалог. Постоянно расширяем многоплановые, экономические и гуманитарные связи. Наш обширный азиатский регион обладает колоссальными ресурсами и огромным интеллектуальным потенциалом. Здесь сосредоточены важные транспортные коридоры и быстрорастущие рынки. Значительно возросла роль Азии в мировой экономике. Она становится новым глобальным центром притяжения инвестиций и капитала. Это открывает большие перспективы для реализации благоприятных возможностей взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Прежде всего, это касается торговли», - сказал Касым-Жомарт Токаев, выступая на саммите.
Во время своего выступления Президент Казахстана выразил признательность Премьер-министру Индии Нарендру Моди за весьма полезную и своевременную инициативу проведения саммита лидеров Центральной Азии и Индии.
Напомним, Глава государства Касым-Жомарт Токаев принимает участие в саммите «Центральная Азия – Индия».
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