17 Октября 2022, 19:00

Азиатская модель сотрудничества: роль Казахстана в укреплении мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице Казахстана на прошлой неделе состоялся ряд международных событий с участием глав крупных государств. На саммите СВМДА, заседании Совета глав СНГ и первом саммите «Центральная Азия – Россия» прозвучали инициативы и принимались важные решения, которые, несомненно, повлияют на развитие государств-участников. Безопасность и стабильность были ключевыми посылами во многих заявлениях, сделанных на саммите. Что об этих событиях и инициативах говорят эксперты, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Саммит СВМДА - дипломатический успех Казахстана

В VI Саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии принимали участие 50 делегаций из 28 стран, включая 11 президентов. В ходе саммита Кувейт стал 28 членом СВМДА.

На саммите было принято решение об установлении сотрудничества организации с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Что говорит о росте авторитета и сферы влияния СВМДА.

По сути, из скромного начинания – инициативы, предложенной Казахстаном в 1992 году - объединение расширилось до 28 стран-участниц. В последние годы в организации был принят структурный механизм. А в прошлом году странами Совещания был разработан обновленный каталог мер доверия. Однако организация все еще не имела статуса полноценной международной организации.

На этом саммите предложение Астаны по превращению инициативы в полноценную международную организацию было поддержано большинством участников. И это уже можно назвать дипломатическим успехом Казахстана. Ведь трансформация СВМДА в полноценную международную организацию будет способствовать восстановлению экономик стран-участниц, особенно в текущих условиях глобального дефицита мира, эскалации конфликтов, разрывов логистических цепочек и сбоев в мировой экономике.

В ходе саммита были озвучены и другие инициативы, актуальные для текущей ситуации в мире. При этом, по мнению казахстанского политолога Данияра Ашимбаева, к казахстанским инициативам отнеслись с особым уважением.

«Нынешний саммит прошел не просто в протокольном формате. Большинство стран подготовили свои инициативные решения. Мы видим, что Россия, Турция, Китай с большим уважением отнеслись к инициативам Казахстана», - отметил Данияр Ашимбаев.

И это неслучайно, считает политолог, ведь инициативы Президента Казахстана по проработке диверсифицированных маршрутов доставки грузов, созданию «зеленых коридоров», трансформации финансового саммита СВМДА в постоянную площадку, декарбонизации азиатских стран с ориентиром на сбережение и развитие человеческих ресурсов, а также акцент на безопасности, стали своевременным ответом на геополитические потрясения в мире.

В целом, по его мнению, в том, что СВМДА «преобразилось», есть заслуга Касым-Жомарта Токаева.

«Много лет СВМДА была как бы аморфной структурой, но теперь становится более представительной, серьезной. Почему СВМДА преобразилась? В этом есть и заслуга Касым-Жомарта Токаева, как опытного дипломата, который по нейтралитету Казахстана приблизил его к статусу «азиатской Швейцарии», и это ответ на геополитические потрясения в мире: главам азиатских государств и России стал важен формат широкой площадки СВМДА, куда входят теперь 28 стран», - отметил эксперт.

Конечно, Казахстану в последующие два года предстоит проделать большую работу по преобразованию площадки в полноценную международную организацию, согласовать условия со всеми ее членами, но, как отметил политолог, раз уже образование СВМДА - это казахстанская инициатива, значит, Астане и карты в руки. Тем более что Казахстан продолжит председательствовать в организации до 2024 года.

В целом, по мнению Данияра Ашимбаева, саммит и выступление Президента РК, повысило имидж страны, продемонстрировало ее политическую значимость на международной арене.

Азиатский противовес

Ведущий научный сотрудник КИСИ при Президенте РК Бекжан Садыков считает, что «обновленная» организация расширяет границы и снижает уровень конфликтности. А в текущих условиях растущей неопределенности международных отношений, укрепление доверия между азиатскими государствами - крайне важный вопрос.

«С учетом всего этого, повышается важность организации как «детали» современного механизма международных отношений и следует ожидать заключения ряда соглашений, которые повысят роль Азии в глобальных вопросах и выведут сотрудничество и взаимодействие государств-членов на новый качественный уровень на основе взаимного доверия и унифицированных подходов», - отметил эксперт.

Советник директора КИСИ при президенте РК Аскар Нурша заметил, что Казахстан является не только инициатором создания СВМДА, но и играет важную роль в переломном моменте.

«География стран-участников в этом году охватывает такие регионы, как Центральная Азия, Южный Кавказ, Ближний и Средний Восток, Европа, Восточная и Юго-Восточная Азия. Азиатский континент богат многообразием культур, религий, этносов. Такая же пестрая мозаика наблюдается в сфере безопасности. В отличие от Европы, где существуют постоянные институты и форумы, например, ОБСЕ, на площадках которых идет согласование и выработка ключевых обязательств в военно-политической и экономической областях, в Азии подобных механизмов нет. Есть платформы, нацеленные на развитие диалога между странами, но фактически нет взаимных обязательств и эффективных сдерживающих механизмов от военных конфликтов. Поэтому появление СВМДА служит важной миссии внедрения принципов мирного сосуществования и создания комплекса мер и инструментов, которые в целом обеспечат большую предсказуемость в отношениях и снизят уровень конфликтности», – сказал Аскар Нурша.

К слову, СВМДА охватывает 90% стран азиатского континента и две трети мирового ВВП.

В целом, по мнению эксперта Института мировой экономики и политики (ИМЭП) Ерсултана Жансейтова, актуальность СВМДА в современном мире будет расти с каждым годом.

«В условиях стремительной деградации прежней архитектуры международных отношений и роста конфронтационности и блоковости, международное сообщество остро нуждается в новой системе отношений, которая бы предлагала единые и равные для всех правила поведения», - отметил Ерсултан Жансейтов.

В этой связи формат Совещания имеет большой потенциал для превращения во влиятельную международную структуру, что подтверждает принятое по итогам саммита Астанинское заявление о начале трансформации СВМДА из совещания в организацию.

Генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай в ходе пресс-конференции по реализации приоритетов председательства Казахстана в СВМДА и итогам VI-го саммита на площадке СЦК, отметил, что теперь все встречи СВМДА будут называться не совещаниями, а советами на уровне глав государств и правительств.

«Если до сих пор все встречи назывались совещаниями или встречами, то теперь они стали институциональными, и называться будут советами - на уровне глав государств и правительств, а совещания министров иностранных дел - советами министров иностранных дел. Второе институциональное решение - статус исполнительного директора, возглавляющего Секретариат, был преобразован в статус Генерального секретаря. В среднесрочной и долгосрочной перспективе, в соответствии с целями, поставленными государствами - членами, планируется продолжить процесс плавной трансформации путем укрепления законодательной и административной базы Совета, приближения бюджетных и кадровых механизмов к международной практике», - сказал спикер.

Что обсуждалось на заседании Совета глав СНГ

Встречи глав государств плавно перешли от саммита СВМДА к заседанию Совета глав СНГ. Впервые после пандемии он прошел в очном формате и в полноценном составе, хоть и за закрытыми дверями.

Однако Президент Казахстана по итогам Совета сообщил, что заседание было результативным.

«В узком составе мы весьма продуктивно обменялись мнениями по самым актуальным вопросам нашего дальнейшего сотрудничества, наметили главные приоритеты развития Содружества Независимых Государств. Хочу отметить, что это первый полноценный саммит СНГ в очном формате после COVID-19. Это, в принципе, радостное событие, что мы вновь собрались здесь, в нашей столице», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

В ходе заседания обсуждался вопрос о переименовании должности Исполнительного секретаря Совета глав СНГ в должность Генерального секретаря.

«Мы приняли решение о переименовании должности Исполнительного секретаря СВМДА в должность Генерального секретаря. Ранее должность Исполнительного секретаря ШОС была также переименована в должность Генерального секретаря. В принципе, это имеет значение для повышения статусности должности руководителя исполнительного органа», – пояснил Президент Казахстана.

Кроме того, председательство в Совете было передано от Казахстана Кыргызстану с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Всего в составе Совета 10 государств - Казахстан, Азербайджан, Армения, Беларусь, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

По данным старшего сотрудника КИСИ при Президенте РК Алии Мусабековой, ключевыми вопросами заседания стали вопросы взаимодействия по безопасности, водного сотрудничества и вопросы культурно-гуманитарного сотрудничества.

«В своем выступлении Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал проблемы изменения климата и обеспечения водными ресурсами. Уменьшение стока основных водных артерий уже сегодня является главной причиной засух и дефицита воды, а также оказывает негативное влияние на продовольственную безопасность. В некоторых регионах стран Содружества наблюдается низкая не только экономическая, но и физическая доступность продовольствия. Если СНГ сделает приоритетным поиск путей решения экологических проблем, это может в определенной степени активизировать деятельность организации», - отметила Алия Мусабекова.

В целом, по ее словам, СНГ, как многосторонний институт, характеризуется достаточно мягким форматом сотрудничества. Если государство подписало документ, оно берет на себя определенные обязательства по его исполнению, если нет, остается в стороне.

«СНГ – это все-таки больше форум и площадка, чем международная организация в строгом смысле слова. Историки назвали Содружество «формой цивилизованного развода» республик СССР. Я думаю, важная историческая роль СНГ как раз и состояла в уменьшении того кризисного и конфликтного потенциала, который объективно содержался в процессе распада Советского Союза.

Также, на мой взгляд, у СНГ, в отличие от других интеграционных объединений на постсоветском пространстве, есть значительное культурно-гуманитарное измерение. Сотрудничество в сфере образования, науки и культуры, экологии и предупреждения климатических рисков имеет определенный потенциал в рамках Содружества», - считает эксперт.

Первый саммит «Центральная Азия - Россия»

В саммите «Центральная Азия - Россия», который прошел впервые в истории, участвовали 6 президентов - Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, России и Казахстана.

Саммит был посвящен в первую очередь безопасности в регионе.

«На текущем сложном этапе мировой истории нам как никогда важно иметь ясный и позитивный образ будущего. Свое видение нашего дальнейшего сотрудничества я хочу представить в контексте следующих ключевых направлений. Первое – это безопасность. Нашим странам самой судьбой предопределено быть вместе. Мы должны оберегать нашу общую историю и строить единое будущее во имя благополучия наших народов. Стабильность и безопасность в каждом из наших государств напрямую влияет на развитие региона», - сказал Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Президент Казахстана отметил, что в условиях то и дело возникающих попыток дестабилизировать ситуацию в регионе, применение гибридных и информационных технологий для разжигания конфликтов, важно выработать механизм превентивных мер, а решение вопроса границ должно проходить исключительно мирным путем в духе многовековой дружбы, доверия и добрососедства, а также неукоснительного соблюдения принципов международного права и Устава ООН.

Вторым вопросом саммита стало усиление внутренней торговли при поддержке МСБ и запуске совместных проектов.

Президент России Владимир Путин выразил готовность своей страны укреплять торговлю, которая демонстрирует положительную динамику.

«Россия открыта для укрепления многостороннего сотрудничества с нашими центрально-азиатскими друзьями, участия в создании новых цепочек поставок, обеспечения бесперебойного функционирования совместных предприятий и построения альтернативных логистических схем. Мы также заинтересованы в том, чтобы ваши страны присоединились к масштабным инициативам России по импортозамещению и другим программам и проектам», - сказал он.

Выступая на саммите, Президент Кыргызстана Садыр Жапаров согласился с Касым-Жомартом Токаевым в необходимости возобновления усилий по развитию торговли. Он отметил значительный потенциал шести стран с общим ВВП в $2,3 трлн и населением в 220 миллионов человек.

В заключение Глава государства подчеркнул, что страны-участники должны совместно противостоять любым попыткам размежевания народов и другим угрозам.

В целом, по мнению экспертов, прошедшие на прошлой недели международные события, свидетельствуют об укреплении казахстанского имиджа на международной арене. Азиатский противовес ли, или азиатская модель сотрудничества - это то, что нужно сейчас в условиях разрыва логистических цепочек и экономической рецессии, которая началась с пандемии коронавируса и продолжилась в условиях обострения конфликтов. Для некоторых стран такая альтернатива становится единственным выходом. И очень важно, что инициатором мудрой политики укрепления и расширения международных отношений в условиях геополитической турбулентности становится именно Казахстан.