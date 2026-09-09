10 тяжелоатлетов представят Казахстан на Азиаде-2026
Федерация тяжелой атлетики Казахстана опубликовала состав спортсменов, которые примут участие в Азиатских играх 2026 года, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.
На главном старте четырехлетия честь Казахстана будут защищать следующие тяжелоатлеты:
мужчины
- до 60 кг: Отепберген Алиев
- до 65 кг: Акмолда Сайрамкез
- до 75 кг: Бексултан Айтбай
- до 85 кг: Алексей Чуркин
- до 95 кг: Нургиса Адилетулы.
Женщины
- до 57 кг: Екатерина Алякина
- до 69 кг: Арай Нурлыбекова
- до 77 кг: Аянат Жумагали
- до 86 кг: Айганым Жанболат
- свыше 86 кг: Любовь Ковальчук
Отметим, что Азиатские игры-2026 пройдут с 19 сентября по 4 октября.
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