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    10 тяжелоатлетов представят Казахстан на Азиаде-2026

    Федерация тяжелой атлетики Казахстана опубликовала состав спортсменов, которые примут участие в Азиатских играх 2026 года, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

    Азиада-2026: 10 тяжелоатлетов представят Казахстан
    Фото: НОК

    На главном старте четырехлетия честь Казахстана будут защищать следующие тяжелоатлеты:

    мужчины

    • до 60 кг: Отепберген Алиев
    • до 65 кг: Акмолда Сайрамкез
    • до 75 кг: Бексултан Айтбай
    • до 85 кг: Алексей Чуркин
    • до 95 кг: Нургиса Адилетулы.

    Женщины

    • до 57 кг: Екатерина Алякина
    • до 69 кг: Арай Нурлыбекова
    • до 77 кг: Аянат Жумагали
    • до 86 кг: Айганым Жанболат
    • свыше 86 кг: Любовь Ковальчук

    Отметим, что Азиатские игры-2026 пройдут с 19 сентября по 4 октября.

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    Спорт спортсмены Казахстана Тяжелая атлетика Азиада
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
    Автор