10 тяжелоатлетов представят Казахстан на Азиаде-2026

Федерация тяжелой атлетики Казахстана опубликовала состав спортсменов, которые примут участие в Азиатских играх 2026 года, которые пройдут в Аичи и Нагое (Япония), передает агентство Kazinform со ссылкой на НОК.

На главном старте четырехлетия честь Казахстана будут защищать следующие тяжелоатлеты:

мужчины

до 60 кг: Отепберген Алиев

до 65 кг: Акмолда Сайрамкез

до 75 кг: Бексултан Айтбай

до 85 кг: Алексей Чуркин

до 95 кг: Нургиса Адилетулы.

Женщины

до 57 кг: Екатерина Алякина

до 69 кг: Арай Нурлыбекова

до 77 кг: Аянат Жумагали

до 86 кг: Айганым Жанболат

свыше 86 кг: Любовь Ковальчук

Отметим, что Азиатские игры-2026 пройдут с 19 сентября по 4 октября.

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