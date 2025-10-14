Ажиотажа нет: как идут продажи билетов на матч «Кайрат» — «Пафос»

Продажа билетов стартовала сегодня, 13 октября, в 12:30 по казахстанскому времени. Стоимость билетов на предстоящую игру распределена следующим образом:

Западная трибуна:

30 000 тенге — 1–9 сектора (1–3 ряд);

150 000 тенге — 10–11, 16–17 сектора и 1–9 сектора (с 4 ряда и выше);

250 000 тенге — 12–15 сектора.

Восточная трибуна: 75 000 тенге — 30–48 сектора.

Северная трибуна (за воротами):

30 000 тенге — 20–28 сектора;

75 000 тенге — 18–19 сектора.

Южная трибуна (за воротами):

30 000 тенге — 49–58 сектора;

75 000 тенге — 59–60 сектора.

Стоит отметить, что ажиотажа, подобного тому, что был перед матчем с «Реал Мадридом», на этот раз не наблюдается. По состоянию на 18:00 полностью были раскуплены места лишь в трёх секторах — 27, 49 и 51. Это те сектора, где предлагались самые доступные билеты по 30 тысяч тенге. В остальных зонах продажи идут умеренными темпами, хотя отдельные места в разных секторах также оказались выкуплены.

Тем временем в социальных сетях пользователи высказывают недовольство высокими ценами на билеты.

Билеты можно приобрести через приложения Freedom SuperApp и Kairat SuperApp. Правила покупки остаются такими же, как и на игре против «Реала».

Ранее сообщалось, что цены, согласованные с УЕФА, едины для всех домашних матчей группового этапа и составляют от 30 000 до 250 000 тенге.

В первых двух турах команда Рафаэля Уразбахтина уступила лиссабонскому «Спортингу» (1:4) и мадридскому «Реалу» (0:5). После двух встреч на счету «Кайрата» — 0 очков. После матча с «Пафосом» алматинцев ждут еще пять игр группового этапа.

Напомним, на предыдущем домашнем матче против «Реала» болельщики столкнулись с трудностями при проходе на стадион: многие с билетами не могли попасть внутрь из-за большого скопления людей без билетов у входов.

Позже в Министерстве туризма и спорта объяснили причины инцидента.