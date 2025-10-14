РУ
    18:28, 13 Октябрь 2025 | GMT +5

    Ажиотажа нет: как идут продажи билетов на матч «Кайрат» — «Пафос»

    21 октября на центральном стадионе Алматы состоится матч третьего тура Лиги чемпионов между алматинским «Кайратом» и кипрским «Пафосом», передает агентство Kazinform.

    Фото: пресс-служба ФК «Кайрат»

    Продажа билетов стартовала сегодня, 13 октября, в 12:30 по казахстанскому времени. Стоимость билетов на предстоящую игру распределена следующим образом:

    Западная трибуна:

    • 30 000 тенге — 1–9 сектора (1–3 ряд);
    • 150 000 тенге — 10–11, 16–17 сектора и 1–9 сектора (с 4 ряда и выше);
    • 250 000 тенге — 12–15 сектора.

    Восточная трибуна: 75 000 тенге — 30–48 сектора.

    Северная трибуна (за воротами):

    • 30 000 тенге — 20–28 сектора;
    •  75 000 тенге — 18–19 сектора.

    Южная трибуна (за воротами):

    • 30 000 тенге — 49–58 сектора;
    • 75 000 тенге — 59–60 сектора.

    Стоит отметить, что ажиотажа, подобного тому, что был перед матчем с «Реал Мадридом», на этот раз не наблюдается. По состоянию на 18:00 полностью были раскуплены места лишь в трёх секторах — 27, 49 и 51. Это те сектора, где предлагались самые доступные билеты по 30 тысяч тенге. В остальных зонах продажи идут умеренными темпами, хотя отдельные места в разных секторах также оказались выкуплены.

    Тем временем в социальных сетях пользователи высказывают недовольство высокими ценами на билеты.

    Билеты можно приобрести через приложения Freedom SuperApp и Kairat SuperApp. Правила покупки остаются такими же, как и на игре против «Реала». 

    Ранее сообщалось, что цены, согласованные с УЕФА, едины для всех домашних матчей группового этапа и составляют от 30 000 до 250 000 тенге.

    В первых двух турах команда Рафаэля Уразбахтина уступила лиссабонскому «Спортингу» (1:4) и мадридскому «Реалу» (0:5). После двух встреч на счету «Кайрата» — 0 очков. После матча с «Пафосом» алматинцев ждут еще пять игр группового этапа.

    Напомним, на предыдущем домашнем матче против «Реала» болельщики столкнулись с трудностями при проходе на стадион: многие с билетами не могли попасть внутрь из-за большого скопления людей без билетов у входов. 

    Позже в Министерстве туризма и спорта объяснили причины инцидента. 

