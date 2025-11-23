Эмоциональный эпизод между Азербайджаном и Арменией случился во время финала Silk Way Star в Астане

— Пусть во всем мире царит дружба, я присуждаю тебе максимальный балл, 12! — сказала она.

После этого Саро Геворгян обошел всю сцену и обнял Самиру Эфенди.

Артисты обменялись еще доброжелательными словами, продемонстрировав атмосферу уважения и поддержки.

В августе Азербайджан и Армения подписали декларацию о прекращении военного противостояния. Недавно премьер-министр Армении Никол Пашинян отметил, что мир между странами строится на Алматинской декларации, и поблагодарил Президента Казахстана за поддержку.

Отметим, что в данный момент в Астане в прямом эфире продолжается долгожданный гранд-финал первого азиатского вокального мегапроекта Silk Way Star, за которым с интересом следят зрители со всего континента.

В финальной программе выступают семь сильнейших участников, представляющих Армению, Грузию, Казахстан, Китай, Монголию, Узбекистан.

Ранее член жюри первого азиатского вокального проекта Silk Way Star Ерболат Беделхан поделился впечатлениями о финале конкурса.