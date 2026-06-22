Азербайджан обеспечит транзит международного интернет-трафика для Армении

Азербайджан обеспечит новый маршрут транзита международного интернет-трафика в направлении Армении через собственную телекоммуникационную сеть, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

Как стало известно, соответствующее соглашение подписано между азербайджанским оператором AzerTelecom и армянской компанией Telecom Armenia. В рамках достигнутых договоренностей азербайджанская сторона обеспечит транзит интернет-трафика с использованием собственной инфраструктуры.

Соглашение направлено на диверсификацию региональных маршрутов связи, повышение устойчивости телекоммуникационных сетей и развитие сотрудничества в сфере цифровых коммуникаций на Южном Кавказе.

Достигнутые договоренности рассматриваются как практический шаг в направлении расширения взаимодействия между Азербайджаном и Арменией после подписания в августе 2025 году совместной декларации, предусматривающей развитие двустороннего сотрудничества и постепенную нормализацию отношений.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян оценил прогресс с Азербайджаном.

В январе Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов.

Кроме того, в ноябре 2025 года на армянскую станцию Айрум прибыл первый железнодорожный состав с казахстанской пшеницей, следовавший транзитом через территорию Азербайджана.