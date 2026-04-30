KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Пашинян оценил прогресс с Азербайджаном

    Взаимные визиты заместителей премьер-министров Армения и Азербайджан являются историческими событиями, считает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом он заявил, комментируя визит заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева в РА, передает собственный корреспондент агентства Kazinform со ссылкой на Арменпресс.

    Пашинян оценил прогресс с Азербайджаном
    Фото: Kazinform/Pixabay

    — Произошло очень важное событие. Я рассматриваю визиты заместителей премьер-министров двух стран в рамках институциональной логики исторического мирного процесса. Я очень рад, что мы достигли этой вехи, — сказал Пашинян.

    По его словам, отношения между Арменией и Азербайджаном должны постоянно улучшаться, а мир должен постепенно укрепляться.

    — Необходимо установить нормальные отношения, а в долгосрочной перспективе, в стратегическом смысле, добрососедские отношения, — отметил премьер-министр.

    9 апреля 2026 года состоялось 13-е заседание комиссий по демаркации границы между Арменией и Азербайджаном под сопредседательством заместителя премьер-министра Армении Мгер Григорян и заместителя премьер-министра Азербайджана Шахина Мустафаева. Предыдущее аналогичное заседание комиссий также прошло в Азербайджане под их сопредседательством.

    Напомним, Армения планирует завершить делимитацию границ с соседними странами.

    Азербайджан Армения Мировые новости
    Мирас Куандыков
    Мирас Куандыков
    Автор