Азербайджан назначил торгового представителя по странам Центральной Азии

Как отмечает ведомство, торговый представитель играет ключевую роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии, продвижении бренда Made in Azerbaijan и инвестиционной привлекательности страны, а также в увеличении ненефтяного экспорта.

— Назначение Самеда Гасанова укрепит присутствие Азербайджана на рынке Центральной Азии и создаст новые возможности для наших производителей и инвесторов, — подчеркнули в Министерстве экономики.

Самед Гасанов родился в 1990 году. В 2012 году он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Общая экономика», а в 2018 году получил диплом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Республики Беларусь по специальности «Юриспруденция».

С 2015 года Гасанов работал в Фонде поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, пройдя путь от главного менеджера проектов до директора департамента поощрения инвестиций.

Ранее Азербайджан официально присоединился к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве равноправного участника. Участие в этом формате позволяет странам-членам вырабатывать согласованные решения по расширению сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.