РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:07, 19 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Азербайджан назначил торгового представителя по странам Центральной Азии

    Министерство экономики Азербайджана сообщило о назначении Самеда Гасанова торговым представителем страны по странам Центральной Азии (Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан и Туркменистан) с базированием в Республике Узбекистан, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Азербайджан назначил торгового представителя по странам Центральной Азии
    Фото: Oxu.az

    Как отмечает ведомство, торговый представитель играет ключевую роль в развитии торгово-экономического сотрудничества между Азербайджаном и государствами Центральной Азии, продвижении бренда Made in Azerbaijan и инвестиционной привлекательности страны, а также в увеличении ненефтяного экспорта.

    — Назначение Самеда Гасанова укрепит присутствие Азербайджана на рынке Центральной Азии и создаст новые возможности для наших производителей и инвесторов, — подчеркнули в Министерстве экономики.

    Самед Гасанов родился в 1990 году. В 2012 году он окончил Азербайджанский государственный экономический университет по специальности «Общая экономика», а в 2018 году получил диплом Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Республики Беларусь по специальности «Юриспруденция».

    С 2015 года Гасанов работал в Фонде поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана, пройдя путь от главного менеджера проектов до директора департамента поощрения инвестиций.

    Ранее Азербайджан официально присоединился к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве равноправного участника. Участие в этом формате позволяет странам-членам вырабатывать согласованные решения по расширению сотрудничества, в том числе в торгово-экономической сфере.

    Теги:
    Торговля Сотрудничество Азербайджан Центральная Азия
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
    Автор
    Сейчас читают