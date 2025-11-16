РУ
телерадиокомплекс президента РК
    12:40, 16 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Азербайджан стал равноправным членом Консультативной встречи глав стран Центральной Азии

    Азербайджан официально присоединился к Консультативной встрече глав государств Центральной Азии в качестве равноправного члена. Об этом на саммите заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Азербайджан стал равноправным членом Консультативной встречи глав стран Центральной Азии
    Фото: Әлихан Асқар/Kazinform

    В начале своей речи Шавкат Мирзиёев поблагодарил участников встречи и особо подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев получил статус равноправного члена этого формата.

    — Я хотел бы отметить, что уважаемый Ильхам Гейдарович принимает участие в этом мероприятии в качестве равноправного члена Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Этот шаг открывает путь к созданию прочного моста между Центральной Азией и Южным Кавказом и формированию общего пространства для сотрудничества. Несомненно, это укрепит стратегические связи и стабильность двух регионов. Искренне благодарю всех уважаемых коллег за поддержку этого важного решения и поздравляю Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату Консультативных встреч в качестве полноценного участника, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

    Президент Узбекистана также отметил, что сегодняшняя встреча создает платформу для выработки согласованных решений по расширению торгово-экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также по вопросам устойчивого развития.

    Напомним, в Консультативной встрече участвуют главы стран региона, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель Регионального центра превентивной дипломатии ООН в Центральной Азии Каха Имнадзе. По итогам саммита планируется принятие ряда ключевых документов.

    Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече глав стран Центральной Азии.

     

    Теги:
    Узбекистан Политика Азербайджан Международные отношения
    Айгуль Эсеналиева
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
