Азербайджан стал равноправным членом Консультативной встречи глав стран Центральной Азии

В начале своей речи Шавкат Мирзиёев поблагодарил участников встречи и особо подчеркнул, что президент Азербайджана Ильхам Алиев получил статус равноправного члена этого формата.

— Я хотел бы отметить, что уважаемый Ильхам Гейдарович принимает участие в этом мероприятии в качестве равноправного члена Консультативной встречи глав государств Центральной Азии. Этот шаг открывает путь к созданию прочного моста между Центральной Азией и Южным Кавказом и формированию общего пространства для сотрудничества. Несомненно, это укрепит стратегические связи и стабильность двух регионов. Искренне благодарю всех уважаемых коллег за поддержку этого важного решения и поздравляю Ильхама Гейдаровича с присоединением к формату Консультативных встреч в качестве полноценного участника, — подчеркнул Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана также отметил, что сегодняшняя встреча создает платформу для выработки согласованных решений по расширению торгово-экономического, инвестиционного, культурного и гуманитарного сотрудничества, а также по вопросам устойчивого развития.

Напомним, в Консультативной встрече участвуют главы стран региона, Президент Азербайджана Ильхам Алиев и руководитель Регионального центра превентивной дипломатии ООН в Центральной Азии Каха Имнадзе. По итогам саммита планируется принятие ряда ключевых документов.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Конгресс-центр в Ташкенте для участия в VII Консультативной встрече глав стран Центральной Азии.