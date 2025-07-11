Азербайджан и Китай планируют увеличить транзитные перевозки по транскаспийскому маршруту

Председатель ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД) Ровшан Рустамов встретился в Пекине с президентом Государственной корпорации «Китайские железные дороги» Сунь Сюдо.

В ходе встречи было подчеркнуто, что партнерство между железнодорожными структурами двух стран охватывает широкий спектр направлений — от транзитных и мультимодальных перевозок до развития инфраструктуры и цифровизации процессов. Особое внимание было уделено Транскаспийскому международному транспортному маршруту (Среднему коридору).

Было отмечено, что в 2024 году объем грузоперевозок между Азербайджаном и Китаем по железной дороге увеличился на 47% и достиг 612 тысяч тонн. За первое полугодие текущего года было принято 199 контейнерных блок-поездов из Китая, а до конца года ожидается более 400.

По итогам встречи стороны подписали Меморандум о взаимопонимании между АЖД и «Китайскими железными дорогами». Документ предусматривает развитие транзита, цифровизацию процессов и участие китайской стороны в совместных мультимодальных проектах, включая компанию Middle Corridor Multimodal Ltd.

В рамках визита Ровшан Рустамов также встретился с председателем правления АО «НК „Қазақстан темiр жолы“ Талгатом Алдыбергеновым. Обсуждалось расширение координации по маршруту Китай-Европа.

Ранее Kazinform писал, что из китайской провинции Шаньси впервые отправился товарный поезд, курсирующий по транскаспийскому маршруту.

За последние 5 лет наблюдается рост перевезенных грузов по ТМТМ в 6 раз.