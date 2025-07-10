Через Казахстан в Азербайджан: из КНР впервые отправился поезд по транскаспийскому маршруту

Состав, груженный 50 стандартными контейнерами с комплектами фотоэлектрических батарей общим весом 1159 тонн, отправился из города Цзиньчжун провинции Шаньси на севере Китая в столицу Азербайджана Баку, что ознаменовало запуск этой провинцией ж/д перевозок «Китай-Европа» по транскаспийскому маршруту.

Как сообщили в пресс-службе местной транспортной компании Huayuan Internatinal Land Port, поезд отправился из логистического центра «Чжундин». В пути он проедет по территории Казахстана и прибудет в порт Актау, откуда груз будет паромом доставлен в Азербайджан.

По сравнению с традиционным способом, транскаспийские перевозки позволяют значительно сократить время транспортировки, напомнили в компании. В перспективе фотоэлектрические модули местного производства будут удобнее поставлять в Закавказье, Турцию и страны Восточной Европы, напомнили в компании.

В данный момент компания Huayuan Internatinal Land Port осуществляет регулярные железнодорожные перевозки по 23 маршрутам Китай-Европа и Китай-Центральная Азия, которые связывают провинцию Шаньси с 48 городами в 16 странах мира.

Напомним, что за последние 5 лет наблюдается рост перевезенных грузов по ТМТМ в 6 раз.