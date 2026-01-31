РУ
    23:41, 30 Январь 2026 | GMT +5

    Азербайджан и Грузия запустили контейнерный поезд между Поти и Баку

    Между портами Поти и Баку запущен специальный контейнерный блок-поезд, который позволит существенно сократить сроки транзита грузов между Каспийским и Черным морями. Об этом сообщили «Грузинская железная дорога» (ГЖД) и ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (АЖД), передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: АЖД

    Церемония запуска скоростного блок-поезда по маршруту Поти-Баку состоялась в грузинском порту Поти. В мероприятии приняли участие руководства АЖД и АО «Грузинские железные дороги».

    В железнодорожных компаниях подчеркнули, что новый экспресс-сервис будет курсировать по регулярному графику и обеспечит перевозку контейнеров из Поти в Баку, а также возврат порожних контейнеров в обратном направлении.

    — Фиксированный график движения и заранее определенные тарифы позволят владельцам грузов более точно планировать логистику. Проект также будет экономически эффективным и будет способствовать росту доходов компании, — отметил генеральный директор ГЖД Лаша Абашидзе.

    Отмечается, что блок-поезд позволит грузовладельцам существенно сократить сроки доставки и снизить затраты на хранение грузов и порожних контейнеров в терминалах. Ожидается, что внедрение скоростного сервиса повысит предсказуемость перевозок и обеспечит доставку контейнеров между Поти и Баку в установленные сроки без задержек.

    Маршрут блок-поезда проходит по линии Батуми-Поти-Тбилиси-Апшерон-Сумгаит-Алят, соединяя порты Черного моря с портами и логистическими терминалами Азербайджана. В рамках проекта грузовладельцам предлагается упрощенный сервис по принципу «от терминала до двери».

    Инициатива реализуется в целях повышения эффективности контейнерных перевозок в рамках Среднего коридора и рассматривается как очередной шаг по расширению возможностей международных транспортных коридоров.

    Ранее сообщалось, что первый поезд на инновационной магнитной подушке проходит испытания на Ближнем Востоке в рамках сотрудничества железнодорожного оператора ОАЭ Etihad Rail с итальянским разработчиком технологии магнитной левитации.

    В июне в порту Поти состоялся запуск первого казахстанского мультимодального терминала, который позволит обрабатывать основную часть грузов из Китая в Европу. 

