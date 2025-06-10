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    23:28, 09 Июнь 2025 | GMT +5

    Казахстан получил выход к Черному морю

    Сегодня в порту Поти (Грузия) начал работу первый казахстанский мультимодальный терминал — важный элемент Транскаспийского международного транспортного маршрута. Объект стал частью так называемого Среднего коридора, соединяющего Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию и далее — страны Европы, передает агентство Kazinform.

    Казахстан получил выход к Черному морю
    Кадр из видео

    Открытие прошло при участии представителей Казахстана, Грузии и Азербайджана. По словам генерального директора АО «Poti Transterminal» Олжаса Арыкбаева, терминал соответствует последним требованиям грузинского законодательства в части экологии, пожарной безопасности и инженерной инфраструктуры. На объекте установлено современное оборудование: ричтакеры австрийского производства и китайские козловые краны, способные обрабатывать до 25 контейнеров в час.

    Пропускная способность терминала на первом этапе составит свыше 120 тысяч тонн в год. В будущем планируется увеличить объемы.

    Как отметил заместитель председателя комитета Министерства транспорта РК Касым Тлепов, запуск терминала — это стратегический шаг в наращивании грузопотока через ТМТМ:

    — В прошлом году мы перевезли 4,5 млн тонн, рост составил более 60%. В ближайшие три года планируем довести объем до 10 млн тонн. Терминал в Поти позволит обрабатывать основную часть грузов из Китая в Европу, — сообщил он.

    По оценкам, первые экономические эффекты от работы объекта Казахстан почувствует уже через полгода.

    Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что Казахстан планирует удвоить транскаспийские контейнерные перевозки за три года. 

    Теги:
    Каспийское море Транскаспийский транспортный маршрут Европа Грузия
    Аружан Сердалина
    Аружан Сердалина
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