Казахстан получил выход к Черному морю

Открытие прошло при участии представителей Казахстана, Грузии и Азербайджана. По словам генерального директора АО «Poti Transterminal» Олжаса Арыкбаева, терминал соответствует последним требованиям грузинского законодательства в части экологии, пожарной безопасности и инженерной инфраструктуры. На объекте установлено современное оборудование: ричтакеры австрийского производства и китайские козловые краны, способные обрабатывать до 25 контейнеров в час.

Пропускная способность терминала на первом этапе составит свыше 120 тысяч тонн в год. В будущем планируется увеличить объемы.

Как отметил заместитель председателя комитета Министерства транспорта РК Касым Тлепов, запуск терминала — это стратегический шаг в наращивании грузопотока через ТМТМ:

— В прошлом году мы перевезли 4,5 млн тонн, рост составил более 60%. В ближайшие три года планируем довести объем до 10 млн тонн. Терминал в Поти позволит обрабатывать основную часть грузов из Китая в Европу, — сообщил он.

По оценкам, первые экономические эффекты от работы объекта Казахстан почувствует уже через полгода.

Напомним, Президент Касым-Жомарт Токаев ранее заявил, что Казахстан планирует удвоить транскаспийские контейнерные перевозки за три года.