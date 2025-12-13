РУ
    22:59, 12 Декабрь 2025 | GMT +5

    Azerbaijan Fashion Week: казахстанские коллекции стали украшением международного подиума

    Международное событие прошло в атмосфере культурного разнообразия и было посвящено теме Великого Шелкового пути, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Фото: Azerbaijan Fashion Week

    В столице Азербайджана, городе Баку, завершился 19-й сезон Azerbaijan Fashion Week. Показ, прошедший в Музее каменной летописи, объединил дизайнеров из Казахстана, Египта, Бахрейна, Марокко, Омана, Туркменистана, Таджикистана и Азербайджана.

    Казахстан представили известные дизайнеры Алия Жуман и Тимур Турсункулов, чьи коллекции заняли заметное место в программе. Оба модельера развивают современное авторское направление, опираясь на культурные мотивы и уделяя особое внимание индивидуальности, инклюзивности и выразительности образов. Презентованные коллекции подчеркнули растущий интерес к международному сотрудничеству в индустрии моды и расширили присутствие казахстанских дизайнеров на региональной площадке.

    Важной частью программы стало участие международной платформы Oriental Fashion Show Paris — давнего партнера Azerbaijan Fashion Week. Представленные коллекции дизайнеров Востока отразили богатое художественное наследие исламского мира и традиции стран Великого Шелкового пути, органично дополнив общую концепцию мероприятия.

    Азербайджанские дизайнеры также представили новые работы, основанные на национальных традициях и современных дизайнерских подходах. Коллекции продемонстрировали высокий уровень профессионального исполнения и творческую интерпретацию культурных мотивов, укрепив роль Азербайджана как значимой модной платформы региона.

    Завершившийся сезон Azerbaijan Fashion Week подтвердил статус Баку как центра притяжения для дизайнеров Востока и Центральной Азии, а также подчеркнул значимый вклад модной индустрии в развитие международного культурного диалога и сотрудничества, включая взаимодействие с Казахстаном.

    Ранее сообщалось, что украшения из карагандинского угля представили на Неделе моды в Милане.

