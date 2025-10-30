15:57, 30 Октябрь 2025 | GMT +5
Азамат Калдыбеков покинул пост заместителя акима Алматы
Азамат Калдыбеков освобожден от должности заместителя акима Алматы в связи с переходом на другую работу, передает агентство Kazinform.
В акимате сообщили, что он завершил работу в должности 29 октября. На этом посту Калдыбеков курировал вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии.
Его место занял Абзал Нукенов, ранее работавший в должности заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.
Азамат Калдыбеков занимал пост заместителя акима Алматы с июля 2024 года. До этого, с января 2020 года, он возглавлял Алатауский район мегаполиса.