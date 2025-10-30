Азамат Калдыбеков покинул пост заместителя акима Алматы

В акимате сообщили, что он завершил работу в должности 29 октября. На этом посту Калдыбеков курировал вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии.

Его место занял Абзал Нукенов, ранее работавший в должности заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Азамат Калдыбеков занимал пост заместителя акима Алматы с июля 2024 года. До этого, с января 2020 года, он возглавлял Алатауский район мегаполиса.