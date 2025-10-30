РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    15:57, 30 Октябрь 2025 | GMT +5

    Азамат Калдыбеков покинул пост заместителя акима Алматы

    Азамат Калдыбеков освобожден от должности заместителя акима Алматы в связи с переходом на другую работу, передает агентство Kazinform.

    Азамат Калдыбеков
    Фото: акимат Алматы

    В акимате сообщили, что он завершил работу в должности 29 октября. На этом посту Калдыбеков курировал вопросы внутренней политики, культуры, спорта, образования, молодежной политики и религии.

    Его место занял Абзал Нукенов, ранее работавший в должности заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента Республики Казахстан. 

    Азамат Калдыбеков занимал пост заместителя акима Алматы с июля 2024 года.  До этого, с января 2020 года, он возглавлял Алатауский район мегаполиса.

    Теги:
    Кадровые назначения Назначения Отставки Акимат Алматы
    Еламан Турысбеков
    Автор
