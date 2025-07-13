Азамат, Аружан, Бакыт – что значат самые распространенные имена казахстанцев

На момент переписи 2021 года в стране проживали 63 тысячи мужчин по имени Азамат и 73 тысячи женщин с именем Аружан.

В целом более 10 000 раз встречается 136 мужских и 146 женских казахских имен. Среди самых распространенных мужских имен – Серик (53 тысячи человек), Марат (50 тысяч), а среди женских – Мадина (59 тысяч) и Динара (59 тысяч).

Некоторые имена одинаково популярны и среди мужчин, и среди женщин. Например, Бахыт, Сайран, Асыл и Саулет – это так называемые унисекс-имена. Всего такие имена носят 585 тысяч человек.

Аружан

Имя Аружан означает красивая, прекрасная девушка с чистой душой. В современном казахском языке слово «ару» чаще всего употребляется по отношению к женщинам. Однако в древней казахской литературе это слово встречается в более широком значении.

В литературе XV–XVII веков встречаются такие выражения, как «ару ат», «ару ұл», «ару батыр». В них слово ару описывает не только внешнюю красоту, но и выдающиеся качества человека или животного. «Ару жігіт» означал не просто красивого, а доблестного, отважного юношу, «ару ат» – не просто красивого, а породистого, быстрого скакуна. Сегодня такие словосочетания звучат непривычно, но в прошлом были вполне естественными.

В древнетюркском языке оно произносилось как «арығ» и означало чистый, непорочный. В словаре Махмуда Кашгари «арығ» используется именно в таком значении.

В древнетюркских письменных памятниках встречаются выражения: «арығ тон» – чистая одежда, «аруғ азық» – дозволенная, чистая пища, «құлқы аруғ» – нравственная чистота, «ару күміс» – чистое серебро без примесей.

Это слово общее для тюркских и монгольских языков. Например, в монгольском языке слово «ариг» также означает чистый: ариг ус (питьевая вода), ариун (святой, чистый, честный, также в значении опрятный). В татарском языке «ару» – чистый, «арулык» – чистота, «аруламак» – очищать.

Значение «чистый» сохранилось и в казахском языке в глаголах «арылу», «арылған», означающие «очиститься».

Интересно, что традиционное приветствие «армысыз» происходит от того же корня «арығ» и изначально звучало как «арығмысыз», что означало «в порядке ли ваше тело и душа?»

Также в казахском языке сохранилась фраза «Ақ жауып, арулап көму», что означает проводить в последний путь с почестями, обрядом, достойно.

Что касается слова «жан», оно пришло из персидского языка и означает дух, дающий жизнь человеку и животным. В казахском языке оно также используется в значениях душа, человек, личность.

Азамат

Азамат — казахское имя арабского происхождения, означающее величие, смелость и отвагу.

Имя широко распространено в казахской культуре и несет в себе образ мужественного, достойного и уважаемого человека.

Мадина

Мадина — имя арабского происхождения, означающее большой город, мегаполис.

Кроме того, такое название получил древний город Ясриб после переселения пророка Мухаммеда из Мекки. Сегодня Медина – город расположенный в Саудовской Аравии.

Динара

Это женское имя арабского происхождения. В арабском языке слово «динар» означает золотую монету, деньги. Имя ассоциируется с чем-то ценным и драгоценным, выражая значение дорогая, ценимая, уважаемая.

Серик

В казахском языке имя Серик означает друг, близкий человек, соратник, партнер или попутчик по работе и судьбе. В переносном смысле может обозначать утешение, радость, супруга.

В арабском языке слово «шерик» переводится как товарищ, партнер, спутник.

От имени Серик образованы составные имена – Серикбай, Серикбек, Серикқали, Сериктур.

Марат

Марат – имя, широко распространенное в казахских семьях с 1930-х годов в честь одного из лидеров Французской буржуазной революции Жан-Поля Марата (1747–1793). Составное имя – Маратбек.

Саулет

Слово персидского происхождения, которое в казахском языке охватывает как материальные, так и эстетические смыслы. Саулет обозначает физическую или духовную силу, мощь, авторитет, в переносном значении – великолепие, пышность, красота, нарядность и привлекательность. Также так называют искусство проектирования и строительства зданий и сооружений, то есть архитектуру.

В целом слово «саулет» используется в значении завораживающая красота, восхищение, нечто редкое, ценное и притягательное для взгляда.

Бакыт

Бакыт (Счастье) – это имя, которое в Казахстане дается как девочкам, так и мальчикам. Слово имеет глубокое этическое значение, выражающее степень удовлетворенности человека жизнью, ее радостями и наслаждениями. В основе этого понятия – чувство внутренней благодарности за наполненную смыслом и результативную жизнь.

Казахская пословица гласит «Құс ұшуға жаралған, адам бақытты болуға жаралған» (Птице дано летать, человеку – быть счастливым).

В казахской фольклорной традиции слово бакыт употребляется также в значениях «бақ, ырыс, несібе, тағдыр, жазмыш» – что означает удача, судьба, удел.

Происходит от арабского «бахт» – счастье, удача, судьба.

Сайран

Это имя, которое дается ребенку с пожеланием счастливой, радостной и беззаботной жизни, чтобы он «сайрандап жүрсін» – жил весело, свободно, в удовольствии.

Слово сайран в казахском языке означает прогулку, отдых, развлечение, свободное времяпрепровождение, веселье.

Согласно А.Гафурову, слово сайран образовано от арабского «сәйір» (прогулка) и тюркского «байрам» (праздник).

Кенже

Кенже – слово, обозначающее самого младшего ребенка в семье.

Имя Кенже часто встречается в составных формах: Кенжетай, Кенжегүл, Кенжебек.

В словаре «Түркі шежіресі» Абылгазы бахадур хана говорится: Барча ағалар кенже ұғұлны сыйларлар ерміш (Все старшие братья уважали младшего сына).

Жанат

Жанат – слово с многозначным содержанием в казахском языке. Это имя, которое дают как мальчикам, так и девочкам.

В первую очередь, жанат – это название ценного пушного зверя из семейства енотовых. Его мех особенно высоко ценится в холодное время года: он густой, мягкий, пушистый, с коричневатым оттенком и черными кончиками. Жанат когда-то обитал на территории Казахстана, а в 1930-х годах был повторно акклиматизирован в орехово-ягодных лесах вдоль реки Текели. Раз в год самка жаната приносит от 1 до 16 детенышей.

Также слово обозначает одежду из меха этого зверя.

В поэтическом и образном значении жанат символизирует нечто изысканное, утонченное, редкое и драгоценное – то, что радует глаз и восхищает.

Как имя, Жанат также может восприниматься в смысле «самый прекрасный», «восхитительный», «райский».

Асыл

Асыл – имя с глубоким смыслом, происходящее от арабского слова «әсил». В казахском языке оно означает ценный, чистый, дорогой, почитаемый, благородный, истинный, подлинный, настоящий. Также используется в значении происхождение, род, корень.

Бакнур

Это имя, состоящее из двух частей: «бақ» и «нұр», обе из которых имеют арабское происхождение и несут глубокий символический смысл.

Слово «бақ» означает счастье, удачу, благословение, изобилие. В переносном значении оно также употребляется как судьба, предначертание.

«Нұр» переводится как свет, сияние, лучезарность. Это название 24-й суры Корана — «Ан-Нур», а также одно из имен Аллаха в исламе.

Таким образом, имя Бакнур можно толковать как «сияние счастья», «свет удачи» или «озаренный благословением».

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