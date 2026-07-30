Айша Абдималик вышла в финал ЧМ U17 по женской борьбе в Азербайджане

Казахстанская спортсменка Айша Абдималик вышла в финал чемпионата мира U17 среди спортсменов до 17 лет по женской борьбе в Баку, передает Kazinform со ссылкой на НОК РК.

В весовой категории до 65 килограммов казахстанская спортсменка одержала уверенную победу в полуфинальной схватке над Василики Каравану из Греции и вышла в решающий поединок турнира.

В финале Айша Абдималик встретится с Ариунул Болдбаатар из Монголии, где поборется за главный приз соревнований.

Также Казахстан будет представлен в борьбе за бронзовую медаль в категории до 49 кг. Аянат Мейнамбай проведет утешительную схватку, после которой определится ее соперница в поединке за третье место.

Ранее казахстанские борцы завоевали три медали на чемпионате мира U17. Также сообщалось, что «Кайрат» победил «Омонию» в серии пенальти и вышел в третий раунд Лиги чемпионов.