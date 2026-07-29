Три медали завоевали казахстанские борцы на чемпионате мира U17

В Баку (Азербайджан) продолжается чемпионат мира U17 по видам борьбы, передает Kazinform со ссылкой на НОК.

Казахстанский борец греко-римского стиля Алинур Толеугали завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 71 кг. В решающей для себя схватке наш спортсмен победил Эсмаила Захердоуста (Иран).

Таким образом, команда Казахстана завершила чемпионат мира по греко-римской борьбе с одной золотой, одной серебряной и одной бронзовой медалями. Ранее Дияр Аманали (до 55 кг) стал чемпионом мира, а Али Алмас (до 48 кг) завоевал серебро.