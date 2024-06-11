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    17:05, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Айдарбек Сапаров: Свыше 2500 человек задействованы в борьбе с саранчовыми в РК

    Айдарбек Сапаров в Туркестанской области
    Фото: пресс-служба Минсельхоза РК

    Сегодня в ходе рабочей поездки в Туркестанскую область министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров сообщил о мерах, принимаемых Министерством сельского хозяйства для недопущения нашествия саранчовых и нанесения ущерба сельскому хозяйству, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как отметили в МСХ, на 2024 год приходится естественный пик распространения саранчовых, увеличение территорий распространения которых наблюдалось и в 2023 году. Тогда вредителями было охвачено 1,5 млн га.

    В текущем году площадь, запланированная к обработке против саранчовых вредителей, составляет 2,5 млн га, в том числе по Туркестанской области – 271 тыс. га.

    - В текущем году к обработке запланировано 2,5 млн га, за последние годы (с 2016 года) – это  самые обширные площади химических обработок, на 1 млн га больше, чем в 2023 году и больше, чем, к примеру, во всех странах Центральной Азии вместе взятых, - отметил Айдарбек Сапаров.

    427 единиц спецтехники задействованы против саранчи
    Фото: пресс-служба МСХ РК

    Министр подчеркнул, что для мониторинга и обработок мобилизованы основные и дополнительные ресурсы.

    В частности, по всей стране задействованы более 2500 специалистов, 427 единиц спецтехники: 289 наземных вентиляторов и штанговых опрыскивателей, 56 аэрозольных газогенераторов (ГАРД), 36 единиц сверхлегкой воздушной техники, 36 самолетов.

    Впервые в этом году для точечных обработок были задействованы дроны, что облегчило работу в труднодоступных районах.

    В целях предотвращения миграции саранчи ведется работа с соседними государствами.

    - Ведем работу с соседями и международными организациями. 7 июня мы провели встречу министров сельского хозяйства стран Центральной Азии на площадке ФАО по теме борьбы с саранчой. Обсудили координацию усилий. Проведено совещание с российской стороной, совместные обработки с узбекскими коллегами, - сообщил Айдарбек Сапаров.

    Министр сельского хозяйства подчеркнул, что вопросы выявления и обработки земель против саранчовых вредителей на особом контроле ведомства.

    Как сообщалось ранее, чиновники выехали в регионы РК для борьбы с саранчой.

    Теги:
    Сельское хозяйство Саранча Правительство РК Туркестанская область Минсельхоз
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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